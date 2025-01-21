快訊

台南楠西區地震災情嚴重 黃偉哲宣布停止上班上課

有夠無聊！褲檔放鋁罐去碰逛街女臀部 判2月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

高職畢業的張姓男子，周日上午逛寶雅時，竟無聊地將鋁罐放進褲檔內，趁不認識的女子專注於挑東西時，行經後方以鼓起的鋁罐去碰女子臀部，女子氣得報警，桃園地院審結，依性騷擾防治法的性騷擾罪，判張男2月或易科6萬元罰金，可上訴。

犯罪事實指出，39歲張姓男子A女互不相識，詎料，張男竟意圖性騷擾，於2024年3月24日早上11時，在桃園市中壢區新生路的寶雅中壢新生店，將鋁罐放進褲檔內，並趁A女逛街未防備且不及抗拒之際，走至A女後方並以鋁罐碰觸A女臀部，以此方式對A女性騷擾得逞，經A女報警處理，將張男通知到案；檢警調查時，張男於警詢及偵查中坦承不諱。

法官審酌，被告為逞一己私慾，竟趁被害即告訴人A女不及抗拒之際，以鋁罐碰觸告訴人臀部，侵害A女身體及性自主決定權，顯然欠缺對於他人身體自主權之尊重，並造成A女身心受影響，考量被告已坦承犯行，惟未與告訴人達成和解或取得其原諒，犯後態度非佳。

同時，被告曾因與此案相類似罪質的妨害性自主案件遭法院判處有期徒刑的前科紀錄，堪認被告素行並非良好。再參酌被告犯罪動機、目的、手段、程度及對於告訴人所造成侵害等節，經濟狀況小康等情狀，量處如主文之刑，並諭知易科罰金。

有性騷擾、妨害性自主案件的39歲張姓男子，去年3月某周日上午逛寶雅時，竟將鋁罐放進褲襠內，然後走到不認識女子後方，以鋁罐碰觸女子臀部，桃園地院依性騷擾防治法的性騷擾罪，判張男2月或易科6萬元罰金，可上訴。。圖／AI生成
有性騷擾、妨害性自主案件的39歲張姓男子，去年3月某周日上午逛寶雅時，竟將鋁罐放進褲襠內，然後走到不認識女子後方，以鋁罐碰觸女子臀部，桃園地院依性騷擾防治法的性騷擾罪，判張男2月或易科6萬元罰金，可上訴。。圖／AI生成

中壢 性騷擾 桃園地院

延伸閱讀

長照機構開直播硬替老人打手槍 荒唐護理師判6月刑定讞

女駕駛保時捷沒油拒拖吊 堅持「等親友送油」 法院判刑6月 易科罰金18萬

6前科酒空暗夜持刀砍人 因頸部傷勢輕微判5月

叔叔輩藉取紅酒性侵友人女兒 一審判3年4月

相關新聞

有夠無聊！褲檔放鋁罐去碰逛街女臀部 判2月

高職畢業的張姓男子，周日上午逛寶雅時，竟無聊地將鋁罐放進褲檔內，趁不認識的女子專注於挑東西時，行經後方以鼓起的鋁罐去碰女...

性侵未成年少女致對方跳樓 宜蘭護照詐騙案主嫌遭判刑

宜蘭朱姓男子去年借錢給未成年少女小花（化名），隔日竟約小花到汽車旅館性侵得逞，小花當晚羞憤跳樓，幸被救回。朱男不僅性侵少...

在台電茶水間性騷女同事又搶手機刪對話紀錄 判刑3月

台電承攬商吳姓員工在公司的茶水間，趁著A女不及抗拒時，以右手觸碰A女的右側腰部，之後還從A女手中搶走手機刪除LINE對話...

強迫女兒為他打手槍「紓壓」 18年後遭反撲...判2年半

台南有名父親18年前在女兒就讀小學，違反其意願，以每月至少1次頻率，在住處客廳裡強牽女兒的手為他打手槍紓壓，女兒18歲後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。