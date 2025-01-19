快訊

新春大掃除！丟回收注意1禁忌 新北環保局示警：最高罰6千

讓大腦老化更快 哈佛研究揭每天吃加工紅肉超過這份量風險高

全場近半數考生違規 學測數學帶「尺」被沒收…NG關鍵曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

性侵未成年少女致對方跳樓 宜蘭護照詐騙案主嫌遭判刑

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭朱姓男子去年借錢給未成年少女小花（化名），隔日竟約小花到汽車旅館性侵得逞，小花當晚羞憤跳樓，幸被救回。朱男不僅性侵少女，還是去年收購護照詐騙案的主嫌，日前遭地院依犯詐欺、重利、強制性交罪，分別判處2年4月、3月與6年徒刑。

判決書指出，朱男去年6月間得知小花積欠6000元債務遭催債，便主動聯繫她，答應借出1萬元，但小花必須開立面額2萬元的本票，作為借款擔保，並預扣第一期利息2000元，僅借出8000元。朱男明知小花尚未成年，趁她處於急迫且無經驗的情況放款還預扣利息，犯重利罪。

朱男借錢給小花第二天凌晨，用通訊軟體約她外出，當天下午開車載小花到某汽車旅館，意圖發生性行為，小花多次說「不要」，並舉手推開朱男，仍遭性侵得逞。事後小花感到絕望、噁心，打電話告訴前男友要跳樓，當晚11時許從7樓躍下，全身多處骨折、內臟撕裂傷，經醫院搶救回性命。

朱男坦承有借錢給小花並發生性行為，但否認重利與強制性交，稱小花當時已經18歲，2人商議完借錢後聊了很久，同意隔日發生性行為；朱男辯護人也辯稱，朱男並沒有脅迫或恐嚇小花發生性行為，過程中還有變換體位，小花沒有明確拒絕。

法官審酌，案發時小花仍未成年，社會經驗不足，不熟悉民間借款的利息方式，才簽立本票並被預扣利息2000元；發生性行為時，她雖然有清楚說出「我不要」，但朱男執意為之，小花為避免遭到更不利的對待，才無奈配合變換體位，並非同意發生性關係。

朱男還是去年護照詐騙案的主嫌，他和洪姓男子、黃姓男子與陳姓男子騙被害人可以用護照辦理貸款，讓被害人收購並交付護照，又稱辦理貸款需要費用，陸續詐得394萬元。

宜蘭地院日前一審宣判，朱男犯詐欺取財罪，處2年4月徒刑，不法所得沒收；又犯重利罪，處有期徒刑3月，如易科罰金1000元折算1日，不法所得沒收；又犯強制性交罪，處6年徒刑。由於朱男還有其他刑案仍在審理，法院將待全部案件宣判後再裁定應執行刑期。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

宜蘭朱姓男子放款給未成年少女再性侵得逞，同時還是去年護照詐騙案的主嫌。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭朱姓男子放款給未成年少女再性侵得逞，同時還是去年護照詐騙案的主嫌。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭地方法院一審判決，朱男犯詐欺、重利、強制性交罪，分處有期徒刑2年4月、3月、6年。本報資料照
宜蘭地方法院一審判決，朱男犯詐欺、重利、強制性交罪，分處有期徒刑2年4月、3月、6年。本報資料照

利息 性行為 護照

延伸閱讀

宜蘭市挺美的！宜蘭橋、中山公園燈飾點亮 璀璨迎賓

宜蘭三星「青蔥銀柳節」登場 消費滿額抽獎送好禮

足球／青年聯賽女子組宜蘭開踢 放眼U17世界盃晉級計畫

春節前還募不到安全庫存量 宜蘭順順鵝肉大王今辦捐血活動

相關新聞

性侵未成年少女致對方跳樓 宜蘭護照詐騙案主嫌遭判刑

宜蘭朱姓男子去年借錢給未成年少女小花（化名），隔日竟約小花到汽車旅館性侵得逞，小花當晚羞憤跳樓，幸被救回。朱男不僅性侵少...

在台電茶水間性騷女同事又搶手機刪對話紀錄 判刑3月

台電承攬商吳姓員工在公司的茶水間，趁著A女不及抗拒時，以右手觸碰A女的右側腰部，之後還從A女手中搶走手機刪除LINE對話...

強迫女兒為他打手槍「紓壓」 18年後遭反撲...判2年半

台南有名父親18年前在女兒就讀小學，違反其意願，以每月至少1次頻率，在住處客廳裡強牽女兒的手為他打手槍紓壓，女兒18歲後...

警登門問案 乘機猥褻被錄送辦

警察變大野狼！台中市議員江和樹昨揭露，中市蕭姓員警以討論案情為由，前往19歲A女住家，見無人竟對女子強吻亂摸，被害人稱爸...

叔叔輩藉取紅酒性侵友人女兒 一審判3年4月

桃園從事製造業的王姓男子，去年元月間某午，藉口欲拿紅酒為由，哄騙友人成年女兒到他家，卻以暴力手段將女子推倒性侵得逞，被害...

警界失德涉猥褻19歲女！中市警：調離原單位婦幼隊介入偵辦

針對蕭姓警員本月初疑涉猥褻案，台中市警察局以最快速度回應，秉持「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，已將蕭員先行調離原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。