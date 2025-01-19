性侵未成年少女致對方跳樓 宜蘭護照詐騙案主嫌遭判刑

宜蘭朱姓男子去年借錢給未成年少女小花（化名），隔日竟約小花到汽車旅館性侵得逞，小花當晚羞憤跳樓，幸被救回。朱男不僅性侵少女，還是去年收購護照詐騙案的主嫌，日前遭地院依犯詐欺、重利、強制性交罪，分別判處2年4月、3月與6年徒刑。

判決書指出，朱男去年6月間得知小花積欠6000元債務遭催債，便主動聯繫她，答應借出1萬元，但小花必須開立面額2萬元的本票，作為借款擔保，並預扣第一期利息2000元，僅借出8000元。朱男明知小花尚未成年，趁她處於急迫且無經驗的情況放款還預扣利息，犯重利罪。

朱男借錢給小花第二天凌晨，用通訊軟體約她外出，當天下午開車載小花到某汽車旅館，意圖發生性行為，小花多次說「不要」，並舉手推開朱男，仍遭性侵得逞。事後小花感到絕望、噁心，打電話告訴前男友要跳樓，當晚11時許從7樓躍下，全身多處骨折、內臟撕裂傷，經醫院搶救回性命。

朱男坦承有借錢給小花並發生性行為，但否認重利與強制性交，稱小花當時已經18歲，2人商議完借錢後聊了很久，同意隔日發生性行為；朱男辯護人也辯稱，朱男並沒有脅迫或恐嚇小花發生性行為，過程中還有變換體位，小花沒有明確拒絕。

法官審酌，案發時小花仍未成年，社會經驗不足，不熟悉民間借款的利息方式，才簽立本票並被預扣利息2000元；發生性行為時，她雖然有清楚說出「我不要」，但朱男執意為之，小花為避免遭到更不利的對待，才無奈配合變換體位，並非同意發生性關係。

朱男還是去年護照詐騙案的主嫌，他和洪姓男子、黃姓男子與陳姓男子騙被害人可以用護照辦理貸款，讓被害人收購並交付護照，又稱辦理貸款需要費用，陸續詐得394萬元。

宜蘭地院日前一審宣判，朱男犯詐欺取財罪，處2年4月徒刑，不法所得沒收；又犯重利罪，處有期徒刑3月，如易科罰金1000元折算1日，不法所得沒收；又犯強制性交罪，處6年徒刑。由於朱男還有其他刑案仍在審理，法院將待全部案件宣判後再裁定應執行刑期。

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