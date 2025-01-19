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在台電茶水間性騷女同事又搶手機刪對話紀錄 判刑3月

聯合報／ 記者郭政芬王駿杰／新竹即時報導

台電承攬商吳姓員工在公司的茶水間，趁著A女不及抗拒時，以右手觸碰A女的右側腰部，之後還從A女手中搶走手機刪除LINE對話紀錄，讓Ａ女憤而報警提告，經法院判決吳男性騷擾罪拘役30日。此外，又犯無故刪除他人電腦相關設備的電磁紀錄罪，處有期徒刑3月。

法官調查，吳男雖有家庭，但多次對A女表現好感，表達想要追求的意願，還傳送語帶曖昧的訊息，2022年10月在公司茶水間，趁著現場沒有其他人，吳男趁機從Ａ女背後碰觸右側腰部，當下Ａ女立刻閃躲，根據兩方的說詞，可見吳男的性騷擾犯意明確，而且刻意帶有性暗示的不當碰觸，足以引起Ａ女嫌惡之感。

吳男在同年12月時，強行取走Ａ女手機，妨礙A女使用手機權利，且在未經同意下，就刪除手機內與A女Line的對話紀錄。

吳男在警詢及偵查中坦承不諱，法官審酌吳男和Ａ女前在同一職場工作，吳男沒有遵守同事間相處應有的分際，不尊重身體自主權利，竟在公司茶水間性騷擾，又強制刪除Ａ女手機內通訊軟體訊息紀錄，妨礙手機資訊的完整性，造成Ａ女心理陰影及情緒壓力，考量吳男沒有其他刑案紀錄，犯後坦承犯行，並當庭道歉，表達和解的意願，不過Ａ女到庭表示沒有意願和解，也不願原諒吳男。

最後法官依性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，處拘役30日。又犯無故刪除他人電腦相關設備的電磁紀錄罪，處有期徒刑3月，全案可上訴。

新竹地方法院。圖／本報系資料照
新竹地方法院。圖／本報系資料照

性騷擾 陰影

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