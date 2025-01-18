強迫女兒為他打手槍「紓壓」 18年後遭反撲...判2年半

台南有名父親18年前在女兒就讀小學，違反其意願，以每月至少1次頻率，在住處客廳裡強牽女兒的手為他打手槍紓壓，女兒18歲後交男友覺得噁心堅決拒絕才終止；去年3月女兒不忍了，當著父親的面通報113揭醜事。法官認他成年人故意對少年犯強制猥褻罪共12罪，應執行2年6月。

「因為我的壓力很大，需要用這種方式紓壓。」父親辯稱，他只有在女兒就讀國小5、6年級時，在住處卑微地請求女兒為他打手槍3次。他說，與女兒同住34年，他是成功的父親，不可能在女兒長大後，還對她做這種事。

女兒說，母親約在她3歲就離家出走，父親是主要經濟來源。當時父親拜託她幫他自慰，記得當時小5，一直至18歲結束。她說，一開始她不懂，他抓著她的手教她，父親會說再快一點，要射了。

她表示，過程當中，他還一直強調他很大很粗；每個月至少都有一次。她也說，18歲前她曾有表達過不願意，直到18歲後交男友時，她就堅決表示拒絕。

她指出，之前學校諮商時，她有稍微提過，諮商人員問她是否要通報，她已經成年了，就請他不要通報，也曾接受心理諮商。直至去年3月間，父親與家人起衝突，她返家溝通，未料父親也叫她滾出去。後來她就當父親面前打113通報，113有錄音，通報過程中，父親也在她身邊試著要說明他的行為。

合議庭勘驗通報113時監視器畫面及筆錄，女兒撥打113電話長達10餘分鐘過程中，父親始終在女兒身旁，除抱怨外，從無任何反駁、否認的表示，佐證當時違反其意願，對女兒為猥褻行為。

台南地院審酌，父親明知女兒當時未滿18歲，身心發展及性觀念意識未臻健全成熟，竟因配偶及長女次女相繼離家，身為父親，未能提供安全無虞環境，反而為滿足一己之慾望，利用自己是家中經濟主要來源優勢，動輒貶抑女性，長期對女兒為強制猥褻行為，影響其身心發展，致身心皆創，縱使成年後仍難以平復。