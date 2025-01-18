叔叔輩藉取紅酒性侵友人女兒 一審判3年4月
桃園從事製造業的王姓男子，去年元月間某午，藉口欲拿紅酒為由，哄騙友人成年女兒到他家，卻以暴力手段將女子推倒性侵得逞，被害女返家後告知弟弟女友並報警處理；王男始終否認，桃園地院審結，依強制性交罪將王男判徒刑3年4月，可上訴。
犯罪事實指出，43歲王姓男子是21歲被害女子母親的朋友，沒想到卻對友人的女兒心懷不軌，2024年1月9日下午，以欲拿紅酒給她媽媽為由，哄騙友人的女兒前往他位於桃園市的住處。
當女子單獨進入王男處所時，王竟然不顧女子反抗與拒絕，將她推至床上並扯下女子的褲子與內褲，以強制性交行為方式性侵女子得逞，事後女子自行返家後，告知弟弟女友並陪同向龍潭警分局報警處理。
法院調查，被告王男於偵查中矢口否認犯行，直到審理中才坦承犯行，實難認被告情堪憫恕；況被告為43歲成年男子，被害人於案發時剛滿21歲，被告為逞一時私慾，竟對被害人強制性交，其犯罪動機並無任何特殊的原因與環境肇致；縱被告於審理中與被害人達成和解，這僅是量刑考量。
法官審酌，被告王男為一己私慾，不顧他人性自主之決定權，以強暴方式對女子為性交，造成女子無可抹滅之傷痛，致使女子身心受創，所為實不可取，且犯後於偵查中一再飾詞否認，於審理中方坦承犯行；另衡以被告已與該女和解，兼衡被告於警詢時供稱從事製造業、高中畢業、家庭經濟狀況小康及其犯罪動機、目的、手段、生活狀況等情狀，量處主文之刑以資懲儆。
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