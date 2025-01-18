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警登門問案 乘機猥褻被錄送辦

聯合報／ 記者黑中亮曾健祐／台中報導

台中市議員江和樹昨揭露蕭姓員警，今年初以「討論案件」為由，前往19歲A女家中，發生不當行為。記者黑中亮／攝影
台中市議員江和樹昨揭露蕭姓員警，今年初以「討論案件」為由，前往19歲A女家中，發生不當行為。記者黑中亮／攝影
警察變大野狼！台中市議員江和樹昨揭露，中市蕭姓員警以討論案情為由，前往19歲A女住家，見無人竟對女子強吻亂摸，被害人稱爸爸快回家了，蕭才丟5千元快閃，全被監視器拍下。警方表示，經查蕭有猥褻不當行為，已調職、介入偵辦，將依強制猥褻罪嫌移送。

江和樹昨陪同被害父女出面，也公布監視器畫面。江說，去年底A女與男友媽媽吵架，對方氣到報警，蕭是承辦人，雖然最後沒提告，但蕭做筆錄時告訴A，她的行為已違反社維法，可能被處罰金，還安慰說「別怕！錢的事我幫你」。

江和樹說，本月3日蕭打給A女，對方說不方便出門，蕭買食物去A家中，進門後確定只有A在家，對她上下其手。議員昨公布監視器畫面，只見蕭著便裝，在客廳以身體強勢摟著A女，雙腿從大腿內側摸到頭頸部，還勾著脖子強吻。

蕭還說「陪半小時給你5萬」，A女佯稱「我爸爸中午會回來」，蕭才丟下5千元離開。A女事後打電話給爸爸，調出監視器畫面後，A女父親氣得大罵「禽獸」，向議員投訴。

江和樹痛批，蕭利用職權誘騙被害人，身為執法人員知法犯法，人民保母居然變成加害人，懷疑蕭不只犯下一案，要求警察局徹查，別讓老鼠屎臭了警方清譽。

中市警局表示，蕭姓員警去年底處理案件，與A女友聯繫，今年初雙方碰面後，疑似有不當行為，經調閱影像資料，確認有撫摸、擁抱等猥褻行為，已將蕭員調離原單位靜候調查。

中市警第三分局表示，蕭員明顯有猥褻、不當行為，除調職處分，全案已由婦幼警察隊介入偵辦，後續依刑法強制猥褻罪移送法辦。

爸爸 猥褻 監視器

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