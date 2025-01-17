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警界失德涉猥褻19歲女！中市警：調離原單位婦幼隊介入偵辦

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

針對蕭姓警員本月初疑涉猥褻案，台中市警察局以最快速度回應，秉持「不掩飾」、「不庇縱」、「不徇私」原則，已將蕭員先行調離原單位靜候調查，並由婦幼警察隊主動介入偵辦，後續依刑法強制猥褻罪移送法辦。

台中市議員江和樹指出，19歲林女以為遇到好心的人民保母，1月3日近中午，他打電話問林女「吃了嗎？」本要約她在外見面，林女不方便出門，蕭員便熱心說「我買麥當勞去找妳」，進門後他左看右看，接著說要借廁所，沒想到確定只有她一個人在家後，馬上露出真面目。

錄影帶中顯示，蕭員緊挨著林女坐下後，便用手摟住她脖子，一雙手開始不安分起來，蕭員一邊猥褻一邊說「陪我半小時，我給你5萬」，林女一開始想抗拒，無奈兩人體型差距太大，根本掙脫不了，情急之下說「我爸爸快回來了、他中午都會回家休息」，蕭員才連忙停下來，並拿出5千元現金，林女拒拿，他把錢丟在桌上後便離去。

台中市警局說，經查蕭姓員警212月31日處理轄內一件糾紛案，因而與被害人林姓女子互有聯繫，後蕭員以交還扣案物品為由，與被害人相約於今年1月3日13時30分至被害人住處，進而疑有猥褻不當行為；經檢視相關影像內容，針現蕭員對林女有撫摸、擁抱等疑涉猥褻行為，為調查釐清案件事實，已將蕭員先行調離原單位靜候調查。

蕭姓員警涉猥褻案，台中市警局以最快速度回應，已將蕭員先行調離原單位靜候調查。記者黑中亮／攝影
蕭姓員警涉猥褻案，台中市警局以最快速度回應，已將蕭員先行調離原單位靜候調查。記者黑中亮／攝影
蕭姓員警涉猥褻案，台中市警局以最快速度回應，已將蕭員先行調離原單位靜候調查。記者黑中亮／攝影
蕭姓員警涉猥褻案，台中市警局以最快速度回應，已將蕭員先行調離原單位靜候調查。記者黑中亮／攝影

台中市 猥褻 被害人

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