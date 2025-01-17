高雄男同志愛上直男耍壞 迷昏對方性侵遭重懲
高雄李姓男「同志」愛上朋友的男性友人，但對方是異性戀者，他卻趁一起喝酒唱歌，在對方的飲料下藥，趁藥效發作昏迷，載往旅館捆綁性侵得逞，並拍錄與性愛影像。高雄地方法院依妨害性自主罪，重判李8年4月徒刑。全案可上訴。
判決指出，2023年11月25日，李姓男子請謝姓朋友約出他暗戀的男子，到KTV店唱歌，謝以遲到為由暫未到KTV店，李趁對方去包廂廁所，在對方的酒杯內下藥，不久對方喝下肚後藥效發作失去意識。
李男趁機將男子載往高雄市新興區某旅館開房間，脫去男子的衣褲後，還捆綁男子，並開啟手機錄影功能，對男子性侵得逞。隔天男子清醒，以為是自己喝醉酒被送去旅館，但多日後，有不知情的朋友傳給他遭性侵的錄影影像，他才驚覺遭性侵，驗傷報警查辦李姓男子。
李男在高雄地方法院審理時坦承犯行，並賠錢和解，但合議庭認為，李男明知對方是不同性傾向的人，為逞個人性交私慾，不尊重他人的性自主權，並恣意以個人的性行癖好強加人，藐視並戕害他人身體，惡性重大，以強制性交罪重判李男8年4月徒刑。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言