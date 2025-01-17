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高雄男同志愛上直男耍壞 迷昏對方性侵遭重懲

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄李姓男「同志」愛上朋友的男性友人，但對方是異性戀者，他卻趁一起喝酒唱歌，在對方的飲料下藥，趁藥效發作昏迷，載往旅館捆綁性侵得逞，並拍錄與性愛影像。高雄地方法院依妨害性自主罪，重判李8年4月徒刑。全案可上訴。

判決指出，2023年11月25日，李姓男子請謝姓朋友約出他暗戀的男子，到KTV店唱歌，謝以遲到為由暫未到KTV店，李趁對方去包廂廁所，在對方的酒杯內下藥，不久對方喝下肚後藥效發作失去意識。

李男趁機將男子載往高雄市新興區某旅館開房間，脫去男子的衣褲後，還捆綁男子，並開啟手機錄影功能，對男子性侵得逞。隔天男子清醒，以為是自己喝醉酒被送去旅館，但多日後，有不知情的朋友傳給他遭性侵的錄影影像，他才驚覺遭性侵，驗傷報警查辦李姓男子。

李男在高雄地方法院審理時坦承犯行，並賠錢和解，但合議庭認為，李男明知對方是不同性傾向的人，為逞個人性交私慾，不尊重他人的性自主權，並恣意以個人的性行癖好強加人，藐視並戕害他人身體，惡性重大，以強制性交罪重判李男8年4月徒刑。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

李姓男子性侵朋友的男性友人，遭法官重判8年4月徒刑。示意圖，圖／Ingimage
李姓男子性侵朋友的男性友人，遭法官重判8年4月徒刑。示意圖，圖／Ingimage

KTV 性侵 朋友

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