警察變大野狼！上門「討論案件」索吻亂摸19歲女 中市警送辦調離現職

警界再出醜聞！台中市議員江和樹今天和被害人父女秀出揭露台中市第三分局蕭姓警員，今年初「討論案件」為由，前往19歲女孩（A女）家中，見家裡沒人便上下其手、摟住強吻，事後公布蕭員犯行影片，痛批他是警界敗類、老鼠屎，要求市長媽媽盧秀燕主持公道。

江和樹指出，台中市第三分局蕭姓警員去年底受理19歲女孩（A女）與男友媽媽吵架案，取得A女聯絡方式後，竟以要「討論案件並交還證物」為由上門，見家裡沒人便對A女上下其手、摟住強吻，甚至開出「陪半小時給5萬」的價碼，但在A女推說「我爸爸快回家了」，蕭姓警員才丟出5千元離去。

江和樹表示，經過A女家中監視器畫面拍到，著便裝的蕭姓警員手上拿著兩紙袋午餐，到A女家按電鈴；另一個畫面裡，他以魁梧的身體強勢摟住女孩，雙手更從大腿內側摸到頭、勾住她脖子強吻。

江和樹陪同受害父女指控，去年12月31日，A女和男友的媽媽吵架、對方氣到打110報警，蕭姓警員便是承辦人，雖然男友媽媽最後沒提告，做筆錄時蕭員卻告訴A女，她的行為已違反社會秩序維護法，可能會被處罰金，並安慰他「別怕！錢的事我會幫妳」。

A女以為遇到好心的人民保母，豈料竟是惡夢的開始，1月3日中午，蕭員打電話問A女「吃了嗎」？要約她在外見面，A女不方便出門，蕭員便熱心說「我買麥當勞去找妳」，進門後他左看右看，接著說要借廁所，沒想到確定只有她一個人在家後，馬上露出真面目。

事後A女哭著打電話給爸爸，要他快回來，卻說不清楚過程，爸爸調出隱藏監視器畫面後，氣得大罵蕭員是禽獸，並向市議員江和樹陳情。

江和樹痛斥蕭員利用職權誘騙被害人，身為執法人員知法犯法，真正的加害人竟是人民保母！他懷疑蕭員行徑老練，極可能不只犯下一案，要求警察局長李文章李好好徹查，別讓老鼠屎臭了警方清譽。