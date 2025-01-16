麥當勞17歲少女「入夢找媽媽」 母悲：很多網友幫你 再等等好嗎？

一名17歲少女在北市麥當勞打工疑遭性侵，離職後身亡，士林地檢署14日首度約談少女母親釐清案情，少女母親面對媒體不發一語，僅律師說「偵查不公開」，全案由士林地檢署持續調查中。少女母親昨天晚上在threads發文指出，夢到女兒回來喊冤，哀痛表示，「你有沒有看到很多網友也在幫你，再等等好嗎？」

少女母親發文說，「昨天終於夢到你回來卻開口只留一句『媽：我好冤喔』就消失了、連讓我開口都開不了口想摸摸妳都不能動…，我知道你好冤媽媽很努力在爭取了、你有沒有看到很多網友也在幫你，再等等好嗎？」

少女母親去年底上網發文，指少女在住家附近麥當勞打工，一年間遭主管拉進監視器視線死角性侵十多次，少女身心崩潰，對方從不認錯，曾嗆「我富二代你告不贏」，也曾傳訊問「要賠多少錢？」，麥當勞介入後認「性騷擾」成案，辭退涉案主管。