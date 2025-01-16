萬華西昌街私娼橫行 警方攻堅查獲多名外籍女賣淫

台北市西昌街一帶，「伊拉客」的私娼豔名遠播，尤其近年來南向政策，給東南亞國家提供的入境優惠，更讓西昌街多了不少外籍臉孔。台北市萬華警分局執行「淨城掃黃」勤務，13日查獲性工作女子9人及7名男客，依社會秩序維護法裁處。

警方指出，分局多次接獲檢舉，西昌街上外籍私娼拉客賣淫嚴重，長期蒐證後報請台北地檢署檢察官指揮，13日晚間10時15分，由萬華分局、北市刑大特勤中隊、移民署北市專勤隊、台北憲兵隊等單位，持捜索票執行搜索拘提。

警方鎖定涉嫌仲介的50歲何姓女子等人，她們在街上攬客，隨後將男客帶到賣淫女房間，警方攻堅破門，查扣手機、保險套、潤滑液等證物。