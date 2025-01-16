聽新聞
0:00 / 0:00
萬華西昌街私娼橫行 警方攻堅查獲多名外籍女賣淫
台北市西昌街一帶，「伊拉客」的私娼豔名遠播，尤其近年來南向政策，給東南亞國家提供的入境優惠，更讓西昌街多了不少外籍臉孔。台北市萬華警分局執行「淨城掃黃」勤務，13日查獲性工作女子9人及7名男客，依社會秩序維護法裁處。
警方指出，分局多次接獲檢舉，西昌街上外籍私娼拉客賣淫嚴重，長期蒐證後報請台北地檢署檢察官指揮，13日晚間10時15分，由萬華分局、北市刑大特勤中隊、移民署北市專勤隊、台北憲兵隊等單位，持捜索票執行搜索拘提。
警方鎖定涉嫌仲介的50歲何姓女子等人，她們在街上攬客，隨後將男客帶到賣淫女房間，警方攻堅破門，查扣手機、保險套、潤滑液等證物。
警方查獲9名從事性工作女子，其中7人正與男客性交易，其中多名為外籍人士，交由移民署後續處置，至於負責仲介何姓女子等7人，依妨害風化罪移送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言