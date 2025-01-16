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排灣族藝術家撒古流酒後河床性侵女子 屏東地院今判刑4年半

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌於2021年性侵與他工作學習的甲女，屏東地方法院審理後，今日判決出爐，認為撒古流違反甲女意願強制性交，依刑法強制性交罪判有期徒刑4年6個月，其餘被訴部分無罪，可上訴。

撒古流‧巴瓦瓦隆2021年2月9日夜間，在其於屏東縣三地門鄉的住所，與在該處工作學習的甲女飲酒談話後，邀約甲女外出。10日凌晨1、2時許，撒古流駕駛小貨車搭載甲女，前往屏東縣三地門鄉大社溪溪谷河床。

撒古流在該處鋪設睡墊、點燃柴火，與甲女相鄰躺臥睡墊上，接著摟住甲女肩頭，甲女雖然推擋拒絕，撒古流仍未鬆手，並將甲女強壓在睡墊上，要求與其發生性行為。

甲女因獨自身處陌生環境，恐遭不測，加上突然遇到這種事思緒混亂，不敢不從。撒古流無視甲女推擋拒絕，仍對她強制性交。後來撒古流察覺有人接近，令甲女躲藏一旁，發覺為其友人與他寒暄，待友人離開，撒古流又繼續令甲女躺回睡墊，並繼續對甲女性交得逞。

地院認為，撒古流雖否認有強制性交犯行，但經傳訊甲女、撒古流友人、撒古流同居人，及案發後見聞甲女狀況者，並依據甲女診斷證明書、病歷、通訊軟體對話紀錄、現場照片等證據，認定撒古流確有違反甲女意願發生強制性交犯行。

地院認為撒古流為甲女學習對象，竟未能自制，以前述手段對甲女強制性交，動機及目的不良，且未尊重甲女的性自主決定權，造成甲女心理上難以彌補的陰影及創傷。

撒古流犯罪後仍飾詞辯解，未見悔意，與甲女協商給付金錢的犯罪後態度。斟酌甲女的科刑意見，及撒古流學經歷、家庭生活經濟狀況，且無前科等，依刑法強制性交罪判有期徒刑4年6個月，可上訴。

另外地院認定撒古流所為非屬攜帶兇器犯強制性交罪，及撒古流在其他時地，對甲女及另一名乙女強制猥褻的犯行部分，均因證據不足因此判無罪。

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排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌性侵，屏東地院判有期徒刑4年6個月，可上訴。圖／取自國立台灣博物館網站
排灣族藝術家撒古流．巴瓦瓦隆涉嫌性侵，屏東地院判有期徒刑4年6個月，可上訴。圖／取自國立台灣博物館網站

屏東縣 證據

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