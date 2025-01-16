中壢警讓少女當餌被迫口交 沒起訴...犯嫌刑度減成2年半

一名13歲少女答應張姓工人性交易但反悔，被對方拿裸照威脅完事，她向桃園市警中壢分局求助，配合員警辦案，結果遭張開車載走，被命口交。口交完，張將少女載回一家速食店，警察上前逮人。對於警察讓少女當餌卻遭性侵，引發非議，相關員警都遭處分，一、二審依兒童及少年性剝削防制條例判張8年刑，最高法院認調查不完備而撤銷，台灣高等法院更一審今僅依脅迫性交未遂罪判2年6月刑。

起訴指出，受害少女是透過「JD交友軟體」結識，因禁不起金錢誘惑，2020年11月3日答應張以1小時5千元的代價性交易，並自拍上空裸照給對方，但後來她反悔未依約到旅館，裸照卻成張脅迫的工具。

少女報警，為協助警方抓色狼，同年月9日晚上11點多和張約在龍潭一家速食店碰面，員警提醒少女「千萬不可以上車」，但少女才一上車就被張載走，埋伏員警想追已來不及。張將車子停靠路邊停車格，命令少女幫他口交，少女不敢不從，幫對方吸吮後才被載回原地，警察當場逮人。

張姓工人坦承有引誘少女性交易、叫對方自拍裸照、恐嚇危害名譽，但他說少女雖然有在車上幫他口交，但那是你情我願。張說，少女在警詢時提到這件事還「帶著笑容」，不構成兒少性剝削條例。

桃園地院認定張犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、引誘使少年為有對價之性交未遂罪、脅迫使少年為有對價之性交行為罪，而少女才13歲，對性自主及判斷能力都未成熟，張的舉止扭曲少女性觀念和價值觀，也破壞社會風氣，考量他有依約賠償，判他8年徒刑。張上訴，主張是少女主動拍攝裸照傳給他，並未引誘，且第二次相約性交易是少女配合員警誘捕，不是被他所迫，一審量刑過重。高院前審認為張的辯詞不可採，駁回上訴。

但案件上訴最高法院，最高法院認為案情充滿疑點，將案件撤銷、發回。高院更一審發現張僅在當年11月8日有引誘、脅迫少女性交「未遂」犯行，其餘部分並不在檢察官起訴範圍內，法院無從審理，今改判2年6月刑。