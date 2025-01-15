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北市中山區養生會館有泰國女提供性交易 警持搜索票逮4人
北市中山警方接獲線報，轄內一間養生會館掛羊頭賣狗肉，暗中提供性服務，昨天晚上持搜索票查緝，一舉逮獲店家現場負責人、按摩女、客人等4人。現場負責人何姓男子坦承犯行，稱「我只是打工的」，警詢後被依妨害風化罪送辦，按摩女和男客人則被依社維法裁罰。
中山警方14日晚上11點15分，持搜索票至中山區長春路某養生會館查緝，先逮獲現場負責人何姓男子和同事鍾姓男子，再至房間內查獲正在服務客人的按摩小姐和男客人等2人，共查獲4人。
警方在養生館內查扣現金6200元、保險套1袋（141個）、監視器螢幕及主機各1台、監視器鏡頭9個等證物，何男警詢時坦承犯行，但強調我只是來打工、顧店的，和同事鍾男被依妨害風化罪移送台北地檢署偵辦。
警方事後把男客人和按摩小姐等2人，依社維法裁罰；清查身分發現，按摩小姐是泰國籍身分，持觀光簽證來台，卻從事賣淫行為，將依規定交由移民署專勤隊處理後續遣返事宜。
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