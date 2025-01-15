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法官看到她LINE上的濃情蜜意 他「強制性交致人羞忿自殺」無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

程姓男子被控強制性交，告訴人提告後選擇輕生，檢察官改依「強制性交致被害人羞忿自殺罪」對程論罪。程否認犯罪，台北地院法官細譯被害人與程的對話，再參考她與閨密的談天內容，認程與女子其實有過甜蜜感情，判程無罪。可上訴。

檢察官指控，程2023年2月透過友人介紹認識女子，2月28日雙方第一次見面，一同前往好樂迪KTV唱歌到第2天凌晨4、5點，程送女子回家後，強行壓住女子性侵30至60分鐘，女子不甘受辱，7月3日羞憤輕生，由新北地檢署相驗。

法院審理，程坦承與女子性交，但否認犯罪。程說，女子常常情緒低落，他在LINE的對話中為了安撫女子，會順著女子的語意回應；程說，雙方在同居期間，女子因小事會打人，他不願再被情緒勒索，2023年4月25日提出分手。

法官調查，依程姓男子提出與女子的完整對話紀錄，單就2023年3月4日、5日，即有多達近百頁A4紙的內容量，看得出2人間存在男女情愫。

法官再細繹程與女子發生性行為後的交往初期，2人濃情蜜意地生活分享及交往規劃，女方對程說「我好喜歡你」、「我不配」、「我不敢接受別人對我的好」等負面訊息時，程順應女子說道歉、給安撫，難以認定為程的犯罪證據。

合議庭審理認為，依女子與閨密的聊天紀錄，女子會將遭遇向閨密分享，以「舔狗」、「狗子」來稱呼程，例如說「狗子也會幫開車門欸」、「等等喔，我狗子生病」，還曾傳送「我覺得我要脫單了」，從來沒提過被程性侵的事。

判決指出，依LINE的紀錄，2023年4月21日至25日，程與女子起紛爭，女子將爭執情形告知閨密，也未曾談及性侵害，直到4月30日才對閨蜜表示「走法律」、「告他強姦」，這種劇烈轉變的原因不明，也難以認定程強制性交，檢方舉證不足，判程無罪。

程姓男子被控強制性交，告訴人提告後選擇輕生，檢察官改依「強制性交致被害人羞忿自殺罪」對程論罪，法官判程無罪。圖為示意圖
程姓男子被控強制性交，告訴人提告後選擇輕生，檢察官改依「強制性交致被害人羞忿自殺罪」對程論罪，法官判程無罪。圖為示意圖

性侵 情緒低落 閨密

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