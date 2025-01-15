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花蓮狼師進出廁所至少55次偷拍 竟稱巡視維持秩序否認

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮某國小傳出林姓代課老師偷拍女學生如廁，次數多達55次，校方報警處理，但林男事發後刪除手機內檔案，警方報請花蓮地檢署檢察官偵辦，地檢署今天依兒童及少年性剝削防制條例，認為林男涉嫌違反兒童意願使其被拍攝性影像等罪嫌，偵查終結並提起公訴。

檢警調查，花蓮某國小林姓代課老師於去年8到9月間，涉嫌在學校公共廁所內以手機竊錄女學生如廁影像，每天頻繁多次拿手機，尾隨女學童進入男女共用友善廁所內，透過廁所隔間擋板下方縫隙，手機由下而上拍攝，以此方式或其他不詳方式，攝錄女學童如廁性影像，有被害女童察覺異狀，轉頭發現有人持手機拍攝，趕緊向家長反映。

由於女童不知道是誰偷拍，家長也不清楚詳細情形，去年9月只能向林姓代課老師反映，並請他通報學校權責人員，林師明知應依性別平等教育法相關規定，於24小時內通報權責人員，卻僅向班上同學告知上廁所時應結伴同行，未說明原因，同時立即刪除手機內所攝錄不詳數量相關影像，家長發現老師未通報學校，林師以怕引發學生恐慌、自己會加強巡察廁所等理由搪塞。

家長不滿向學校通報，校方立即報警處理，經警調閱公共廁所外走廊監視器影像，發現林師涉嫌重大，向法院聲請並持搜索票及經林男同意搜索、自行提出，員警到場時，主動交付已刪除相關性影像的手機，扣得手機2支、筆記型電腦1台、平板電腦1台、 記憶卡2張、隨身硬碟1顆及辦公室電腦主機1台。

檢警發現，林男55次尾隨女學童，共計29人進入該校公共廁所內，其中至少對一名被害人有3次成功拍攝到身體隱私部位，其餘部分因無證據證明拍攝到如廁性影像而均認未遂。林男接獲家長通知後，立即刪除手機內相關性影像，但翌日仍繼續偷拍行為。

檢方認為，被告林姓男子未依規定通報，調查時向員警報錯誤租屋處地址，拘提到案時雖大致坦承犯行，但偵查中及接受性別平等教育委員會調查訪談時，因扣案手機等物，經數位採證鑑識後仍未能還原相關影像，他竟改稱自己只是上廁所、巡視掃具或維持秩序、想偷拍但最終有克制住、有偷拍但沒有成功拍到等理由狡辯。

檢方認為，林男為人師表，卻利用擔任國小老師機會犯下犯行，廁所成為女學生卻步畏懼的地方，嚴重影響學生身心健全發展，也可能損及日後對於兩性關係認知、對於他人性隱私尊重及對於為師者信任，對學生幼小心靈造成難以抹滅傷害。

林男涉犯「兒童及少年性剝削防制條例」第36條第3項違反兒童意願使其被拍攝性影像既遂罪嫌，兒童及少年福利與權益保障法、刑法未經他人同意無故攝錄他人性影像未遂罪嫌，被告犯後態度難認良好，於審理時矯飾否認，耗費司法及社會資源，進而造成被害兒童二度傷害，建請從重量刑。

花蓮某國小傳出林姓代課老師偷拍女學生如廁，次數多達55次，花蓮地檢署偵查終結並提起公訴。記者王思慧／攝影
花蓮某國小傳出林姓代課老師偷拍女學生如廁，次數多達55次，花蓮地檢署偵查終結並提起公訴。記者王思慧／攝影

偷拍 廁所

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