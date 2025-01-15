麥當勞打工疑遭性侵 少女母親赴士檢作證

一名十七歲少女在北市麥當勞打工疑遭性侵，離職後身亡，士林地檢署昨首度約談少女母親釐清案情，訊問約一小時結束；少女母親面對媒體不發一語，僅律師說「偵查不公開」，全案由士林地檢署持續調查中。

十七歲少女母親去年底上網發文，指少女在住家附近麥當勞打工，一年間遭主管拉進監視器視線死角性侵十多次，少女身心崩潰，對方從不認錯，曾嗆「我富二代你告不贏」，也曾傳訊問「要賠多少錢？」，麥當勞介入後認「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

少女去年十一月四日稱到附近超商購物，一去不返，六日從百齡橋墜河，遺體隔日上午在淡水河雙溪碼頭附近被發現。事件揭露後震驚各界，少女母親近日再上網貼出少女「最後身影」，淚訴至今仍無法接受女兒離世事實。

少女去年離開麥當勞後上網求職遭詐，帳戶被用來行騙二名被害人，被列被告，另去年七月和九月又兩度遇詐騙，共被騙走九萬九千元。少女去年十一月七日死亡，被列被告部分檢方依刑事訴訟法規定不起訴處分。

檢方為追查性侵案和少女死亡有無關聯，昨首度約詢少女母親作證，少女母親與親友、律師會合後，昨下午三時許在律師陪同下現身地檢署；面對大批媒體詢問不發一語。

歷經約一小時訊問，少女母親在親友及律師陪同下步出地檢署，面對媒體仍未做回應，僅律師回應「偵查不公開」，一行人搭車離去。