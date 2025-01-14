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樓梯間打手槍被喝止竟嗆「我想要」 他被判拘役附帶自費諮商

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蘇姓男子曾因公然猥褻被逮，去年8月31日深夜又在台南東區公寓大門開啟1樓樓梯間打手槍，被路過女子發現，質問他在做什麼？還回稱「我想要」後再繼續，女子快步離開後報警，法官認他犯公然猥褻罪處拘役55日，緩刑4年，應向公庫支付5千元，並於緩刑期間自費接受心理諮商。

案發後，警方據報後循線查獲，蘇於警詢時坦承不諱，與目擊者證述情節相符，並有車籍資料、監視器畫面及現場照片佐證，事證明確。

台南地院審酌，蘇不思自重及尊重他人，為滿足一己私慾，不顧他人感受，意圖供人觀覽而公然為使人心生厭惡猥褻行為，已足造成公眾不悅、不適，並使他人驚恐，影響社會善良風氣，兼衡他有公然猥褻前科、犯後態度等一切情狀，認他犯公然猥褻罪處拘役55日，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，應向公庫支付5000元。

台南地院指出，緩刑期間內，為預防蘇因身心狀況屢生犯罪，希冀藉由醫療專業人員臨床診斷，醫療處置心理輔導及認知教育，改善其精神症狀，並加強其自我控制及周遭支持系統功能，避免類似情事再度發生，命他應於緩刑期間內完成精神治療及心理輔導處遇措施。

如蘇不履行緩刑附條件負擔，且情節重大，足認原宣告難收其預期效果，而有執行刑罰必要者，依相關規定得撤銷其緩刑宣告。

台南地院為預防蘇男因身心狀況屢生犯罪，認他犯公然猥褻罪處拘役55日，緩刑4年，應向公庫支付5千元，並於緩刑期間自費接受心理諮商。圖／本報資料照
台南地院為預防蘇男因身心狀況屢生犯罪，認他犯公然猥褻罪處拘役55日，緩刑4年，應向公庫支付5千元，並於緩刑期間自費接受心理諮商。圖／本報資料照

台南 猥褻 監視器

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