NONO被控猥褻案再開庭 他今早與律師一身黑現身士院
藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等罪，案經士檢偵結起訴，士院今早9時30分再開庭審理，據悉將傳喚NONO及3名被害人隔離訊問，不公開審理，NONO與律師身穿一身黑，今早9時10分現身法院，面對媒體詢問一如往常不回應。
起訴指出，NONO於2002年至2011年涉嫌透過節目製作或網路交友機會，分別對6名女子強制猥褻、強制性交得逞，全案因前年眾多性爭議受害人打破沉默揭露惡行，檢警旋即展開偵辦，士林地檢署去年5月偵結依3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌起訴。
士林地院目前已數次開庭審理，期間曾有2名被害人對於NONO住家樓中樓格局精準描述，但NONO始終延續偵查中供詞，表示不認識這些女子。
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