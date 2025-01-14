新手爸撿屍醉酒正妹 旅館無空房竟帶到這硬上…1原因竟判緩刑

示意圖/ingimage 他剛為人父，竟然做出性侵醉女生的獸行！1名任職工程師的新手爸爸，到夜店喝酒時，在店外發現1名醉到不省人事的正妹，竟然起了淫念伸出狼爪「撿屍」。新手爸將醉女帶到旅館，得知沒有空房後仍不死心，竟然直接將受害人帶到戶外性侵，受害人痛到酒醒後逃離現場及報警。

涉案人父事後被捕，因與女受害人達成賠償和解，最終被判處乘機性交罪名成立，1年8個月有期徒刑，但緩刑3年。

受害人痛醒後逃離現場

媒體於2024年10月報導，根據判決書，姓邱男被告是接案工程師，每月收入大約5萬至8萬元，需要扶養新生兒。案發於2022年12月，邱男與朋友到信義區1間夜店喝酒，玩到凌晨4時獨自離開，在店外發現1名醉醺醺女子在等待計程車，邱男色心大起，佯裝成其友人，趁機和對方一同登上計程車，繼而前往旅館。

去到旅館後，邱男獲悉沒有空房，竟將女生帶去附近廣場一角隱蔽處，趁沒有人走近而硬上性侵得逞。女受害人被性侵時因疼痛而驚醒過來，連忙推開邱男逃離現場，同時致電向友人求助及報警，警方事後將邱男拘捕。

案件在台北地院提告，法官認為邱男滿足自身慾望，酒後性侵女受害人，造成其身心受傷，但法官考慮到邱男的背景，包括需要扶養新生兒，落網後承認罪行，並與受害人達成和解和全額賠償，獲得對方同意給予緩刑，最後判處乘機性交罪名成立，1年8月有期徒刑，緩刑3年，全案仍可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》