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麥當勞少女性侵案士檢明約詢母親 女兒生前淪人頭戶不起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市17歲少女在麥當勞打工疑遭性侵絕望輕生，母親去年底上網發文揭露案情震驚社會，近日再貼出少女生前影像表示無法接受，據悉士林地檢署明將約詢少女母親調查性侵部分案情，少女生前曾遭詐、淪詐欺人頭戶部分，已因少女死亡不起訴處分。

全案緣於，少女母親去年底上網發文，指稱少女在住家附近麥當勞打工，一年遭主管拉進監視器視線死角性侵十多次，少女身心崩潰罹患憂鬱症，對方從不認錯，曾嗆「我富二代你告不贏」，也曾傳訊問「要賠多少錢？」，麥當勞介入認「性騷擾」成案，辭退涉案主管。

少女去年11月4日稱要外出到附近超商購物，一去不返，11月6日從百齡橋墜河，隔日上午在淡水河雙溪碼頭附近被發現，已成冰冷遺體。事件震驚各界，少女母親近日再上網貼出少女「最後身影」，淚訴至今仍無法接受女兒離世事實。

據悉，少女去年離開麥當勞後急於開源貼補家用，6月間上網求職遭詐，金融帳戶被用來行騙，7月遭遇假投資詐騙，借高利貸投資，被騙走9萬8000元，9月又在網路上遭遇假交友詐騙，對方稱「買1000元遊戲點數才能見面」，少女再度損失1000元。

士林地檢署今表示，少女疑遭性侵部分，確實將於明天約詢少女母親釐清案情；少女淪為人頭帳戶部分，該帳戶被詐團用於行騙2名被害人，2人分別損失1萬5000元及2萬4800元，少女因此被列被告，但因少女去年11月7日已死亡，依刑事訴訟法規定不起訴處分。

北市17歲少女在麥當勞打工期間疑似遭到主管多次性侵，為保住工作不敢反抗，最後走上絕路。麥當勞示意圖，非事件店家。 路透
北市17歲少女在麥當勞打工期間疑似遭到主管多次性侵，為保住工作不敢反抗，最後走上絕路。麥當勞示意圖，非事件店家。 路透

性侵 母親 麥當勞

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