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少女被乾爸爸摸大腿詢問性經驗嚇哭 姊姊急傳訊要求快逃跑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮周姓男子3年前開車載就讀國三的乾女兒，到防汛道路聊天，卻多次撫摸少女大腿，並企圖伸出狼爪，好在少女姊姊警覺有異傳訊息「快點跑走」，讓少女躲過一劫。經花蓮地方法院審理，法官認為周男犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年3月。

2022年周男經少女母親介紹認識少女，決定收她為乾女兒，沒想到認識不到3個月，周男某天傍晚稱有事要與少女說並單獨約她出門，開車載她前往人煙稀少的防汛道路，並將車輛停在道路旁。

周男與少女對話過程中，詢問她的交往狀況、性經驗等有性意涵及性暗示的私密話題，更得寸進尺，將右手放在少女左大腿約2、3秒，發現少女將大腿往右移動，並往右側坐後，周男雖將手抽回，但又趁聊天時，先後2次摸少女左大腿。還拿出現金1萬元，表示要給少女當零用錢，並要她從副駕移到後座。

少女在後座就坐後，周男也移到後座，手搭少女肩膀，所幸少女姊姊事前察覺有異，要少女與周男碰面後全程保持通話，聽到少女被要求移至後座，立即傳送「跑走」、「快點」、「現在」、「你們在哪裡」訊息，少女看到訊息假藉東西掉到車外，開啟車門後趕緊逃離，並跳下附近路旁坡坎躲藏，也傳送定位給姊姊。

少女等待姊姊時，周男還開車在周邊繞行，看到少女姊姊騎機車載走少女後，周才悻然離去，少女飽受驚嚇一直在機車上哭，事後在姊姊與母親的陪同下到派出所報警。

此案檢方提起公訴，花蓮地院認為，少女在案發時是12歲以上未滿18歲的少年，周男則是成年人還有前科，造成對方心靈受創，影響健全發育，甚至降低對親友、人際間信任感，短時間內無法擺脫遭性侵害的陰影。

法官認為，周男與少女及其家屬沒有和解，加上周男種植生薑維生，需扶養同居人及沒有工作的女兒，最後依故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年3月，全案可上訴。

花蓮周姓男子3年前開車載就讀國三的乾女兒，到防汛道路聊天，卻多次撫摸少女大腿，法官認為周男犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年3月。本報資料照片
花蓮周姓男子3年前開車載就讀國三的乾女兒，到防汛道路聊天，卻多次撫摸少女大腿，法官認為周男犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年3月。本報資料照片

母親 花蓮

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