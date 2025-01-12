前保一男警「給2千元邀約少年性交」 基隆地院判緩刑5年

前警政署保安警察第一總隊葉姓警員在支援基隆市警察局勤務期間，以新台幣2000元約1名少年援交遭起訴。法院審理後，判葉男1年徒刑，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，可上訴。

基隆地方法院判決書指出，葉男於去年3月19日透過交友軟體Hornet，以暱稱「嗨嗨嗨」結識少年；去年5月5日再透過Hornet，以2000元價格邀約少年性交，少年同意後，葉男將通訊軟體LINE帳號給少年，雙方以LINE聯繫性交事宜。

判決書表示，葉男於去年5月6日下午4時許開車前往少年的學校，將少年帶到葉男位於基隆市住處，少年為葉男口交，結束後，葉男當場交付2000元給少年。

事後少年將過程告知同學，同學轉告學校老師，校方通報相關單位並報警處理，全案才揭露。基隆地檢署偵查後，對葉男提起公訴。

判決書指出，葉男僅為滿足個人性慾，竟罔顧少年身心發展未臻健全，對少年做出上述犯行，對少年的身心健康與人格發展有不良影響，所為實不足取，衡量葉男犯後坦承犯行，態度良好，且與少年及少年的法定代理人達成和解，並已付清賠償。

法院表示，考量葉男的犯罪動機、目的、手段、素行，以及葉男在法院審理時自述大專畢業已自警界辭職，待業中等情狀，另葉男無犯罪前科，因一時衝動而罹刑章，且已付清賠償，足見葉男已有悔意，應能知所警惕，信無再犯之虞，對葉男宣告的刑責，以暫不執行為適當。

判決書指出，依兒童及少年性剝削防制條例，判處葉男1年徒刑，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，全案可上訴。