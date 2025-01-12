少女懷孕大肚子揭狼父性侵 他狡辯：女兒自己騎上來

彰化縣一名讀高職少女，2022年遭喝醉父親性侵，少女畏懼、沒有抵抗，隔年3月間，少女肚子隆起，被家人帶往婦產科發現懷孕後，少女才透露曾遭父親性侵，少女父親否認「她自己騎上來」，小孩經DNA鑑定，生父非其父親，二審駁回上訴，依對少年犯權勢性交罪，判2年6月徒刑，可上訴。

判決指出，彰化縣1名16歲讀高職少女與祖母、叔叔等人同住，生父則住在附近，2022年6月間，少女父親喝醉後，前往少女房間，撫摸少女胸部、下體後，性侵少女，少女因畏懼父親身分，不敢抵抗，僅能隱忍。

2023年3月間，少女因肚子隆起，被家人帶往婦產科檢查，發現少女已經懷孕，為了確認孩子生父為何人，少女才透露期間與友人、父親都有發生性關係，也揭發遭父親性侵，僅能隱忍的狀況，不過產下小孩經DNA鑑定後，確認小孩非少女生父。

少女父親被依對少年犯權勢性交罪送辦，不過少女父親否認涉案，辯稱是「女兒自己騎上來、自己脫衣服」、「主動解決我的性需求」等語。

彰化地院認定，採信少女證詞，此案屬於熟識者性侵害 ，少女是迫於權勢而隱忍屈從，沒有對父親產生明顯懼怕，或展現強烈意願請求警方協助、聲請保護令等，都是因為此類被害人出於各種考量或人際壓力造成，不能據此論定，少女的性自主意思沒有遭到妨害，認為少女父親辯詞不可採信，依法判2年6月徒刑。