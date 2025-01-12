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台中建築師有小三被正宮抓到 承諾不偷吃毀約得賠20萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名建築師已婚育有子女，他妻子在2020年間即收到通知，得知丈夫與梁女有染，丈夫承諾處理，回歸家庭不再犯，但仍與梁女持續暗通款曲多年，其中梁女更傳送沒有穿著胸罩的「激凸照」、長腿照給丈夫，二人也有貼臉、胸親密合影，一同出國，妻子據此求償，一審判人夫、梁女得賠20萬元。

判決指出，一名台中建築師與妻子結婚多年，育有子女，正宮在2020年10月間，接獲梁女丈夫通知，梁女與丈夫有染，正宮質問，人夫允諾將「盡速處理、回歸家庭」，不過人夫仍持續與梁女不倫，正宮蒐證後，在2022年底提出離婚訴訟，也在去年間提出侵權損害賠償告訴，向丈夫與梁女求償100萬元．

不過梁女、建築師都否認是交往中男女朋友，強調沒有發生性關係，妻子提供的照片，僅是梁女日常運動拍攝，其他對話截圖屬於朋友間玩笑，另外朋友一同出遊，勾肩搭配屬正常，而載朋友返家也是正常友人互動，不能據此推測二人有不倫。

台中地院審酌，建築師妻子提供的證據包括，梁女僅穿運動內衣，未穿胸罩的激凸照，還有附註「今天上班的老婆」自拍照，以及在床上露腿的私密照，另外二人也有臉貼臉、胸部相貼、噘嘴做出親吻的照片，梁女也曾傳訊「我很愛你依賴你」，「不知道未來如果她（即原告）知道了，我該怎麼辦，可能什麼都沒有了」。

另外，梁女跑步時發臉書，將跑的公里數跑為建築師的生日，以及梁女在白天開車載建築師返回住處的監視器，二人也在去年3月至4月間同班機出境的紀錄。

一審審酌，建築師妻子在2020年間即已知丈夫出軌，直至2024年具狀求償，侵權時效回溯2年至2022年，逾期部分，無法求償，審酌雙方資力、社會地位等情狀，認建築師、梁女得賠20萬元，其餘訴請駁回，仍可上訴。

台中市一名建築師外遇女子，台中地院判二人得賠建築師妻子20萬元。示意圖／本報資料照片
台中市一名建築師外遇女子，台中地院判二人得賠建築師妻子20萬元。示意圖／本報資料照片

丈夫 妻子 建築師

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