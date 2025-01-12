職場12情形 勞部：性騷法處理

「性別平等工作法」前年修法，增訂若「不特定人」在公共場所騷擾工作者將由「性騷擾防治法」處理，但「不特定人」與場域定義模糊，導致地方政府第一線人員在認定上無所適從。本報資料照片 「性別平等工作法」前年修法，增訂若「不特定人」在公共場所騷擾工作者將由「性騷擾防治法」處理，但「不特定人」與場域定義模糊，導致地方政府無所適從。勞動部、衛福部為此召開研商會議，蒐整出十二類樣態，如醫事人員或大眾運輸事業受僱者在工作時被病患、乘客騷擾，即適用性騷法。

性工法第十二條第七項規定，若在公共場所或公眾得出入場所，被不特定人性騷擾，調查、調解及處罰等事項適用性騷擾防治法。舉例來說，百貨公司櫃姐遭顧客性騷、車站站務員遭乘客性騷，都回歸性騷法處理。但修法後，不少地方政府抱怨，不特定人、發生場域定義模糊，像長照居服員在個案家被騷擾，場域在私人住家，個案也非不特定陌生人，如何認定？

為此，勞動部會商衛福部，整理出十二類樣態適用性騷法。包括居服員在個案家被騷擾、照顧或福利機構在執行職務時遭被照顧者騷擾、社區或大樓管理員在社區或大樓管理室被住戶、送貨員、來訪者騷擾、房仲於待售房屋中遭顧客騷擾等。

勞動部條平司長黃維琛說，考量部分受僱者執行職務的場所，非雇主所能支配、管理，騷擾行為人不是自家員工，也非業務往來單位員工，雇主在調查、懲戒上都使不上力，若適用性騷法，由公權力介入，就能接住每一個受害人。

他強調，雇主仍有必要在公司內提升員工危險辨識、心理諮商等資源協助，相關補救措施仍要做，否則違反性工法。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩批評，勞動部僅以函釋羅列十二項樣態，像是代售房屋、居服個案住家，就跟公共場所解釋不通，勞動部若不將模糊概念的「不特定人」、「公眾場所」做明確的法律定義，只會讓認定解釋沒完沒了。