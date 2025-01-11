哥哥伸狼爪…女童遭威脅「小心一點」向爸哭訴 法官判7年10月

台南有剛滿18歲哥哥因智能障礙領有身障手冊，去年7月間在住處徒手撫摸妹妹下體5次，還趁父親外出，傳訊息要求妹妹到房間內，告知若不從就要生氣，對她強制性交得逞後，當晚她向父親哭訴，報警究辦，法官認他對未滿14歲女子為猥褻行為及犯強制性交罪，應執行7年10月。

公設辯護人主張哥哥坦承犯行，且案發時剛滿18歲，又因智能障礙，領有輕度身心障礙手冊，且因患有過動兒症候群等需定期回診就醫服藥。且所為僅屬較低度強制手段，與使用強暴、脅迫等暴力方式遂行強制性交行為情節明顯有別，就其所為加重強制性交犯行，倘處以最輕7年以上法定本刑，誠屬情輕法重，縱使量處法定最低刑度，仍嫌過重。

台南地院合議庭指出，被告於偵審階段均坦承犯行，且其行為手段並未採用其他更暴力方式為之，惟被告為女童的哥哥，具有相當信賴關係，他卻為滿足個人一己性慾，嚴重違背人倫秩序，竟趁其等父親外出之際，對年僅10歲女童為強制性交得逞，侵犯其性自主權，也將造成她日後難以磨滅心理創傷。

合議庭認為，哥哥當晚接續以LINE傳送「說話不算話，妳會後悔的」、「自己小心一點」、「要這樣沒關係，我等等妳回來就知道了，誰都阻止不了」等涉及恐嚇、脅迫訊息給妹妹；縱女童及父母事後與被告達成和解或調解，僅可為法定刑內從輕科刑，不得遽為酌量減刑。

然而，父母於審理時均當庭表示，女童沒有特別說要原諒哥哥，她並不恨哥哥，但也不想見哥哥。

合議庭審酌，被告身為女童胞兄，為滿足個人一己性慾，明知女童年幼，性自主權發展未臻成熟，竟對她強制性交及多次對女童猥褻行為，嚴重違背人倫秩序，戕害其身心健全成長，造成女童難以磨滅傷害。