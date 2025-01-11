屏東縣民公園中年男疑露鳥、拍女童屁股 檢警逮人聲押獲准
屏東縣民公園9日發生一名中年男子疑似猥褻女童案件，經追查後，檢警10日下午前往谷姓男子位於高雄的住處，拘提到案，訊問後認為谷嫌涉犯刑法對未滿14歲之女子強制猥褻罪，涉嫌重大並有逃亡之虞，向屏東地方法院聲請羈押裁定獲准。
有網友在社群媒體發文指稱，9日下午4時40許，屏東縣民公園有一名4、50歲的男子，躲在溜滑梯上露鳥，一名女童在溜滑梯時，他竟阻擋女童並伸手摸女童，女童想逃離他竟抓女童的腳還摸屁股，女童踹了男子一腳趕緊逃離，並嚇得大哭。
事後有民眾與保全人員上前質問，男子辯稱他是躺在上面休息，因為溜滑梯空間狹窄，他才「輕輕一拍女童的屁股移位置」，並未猥褻女童。不過民眾報警後男子立即快速落跑。
事後檢警調閱周邊監視器，鎖定涉嫌人身分追查，10日下午持拘票將谷嫌拘提到案，訊問後依刑法對未滿14歲之女子強制猥褻罪，有逃亡之虞有羈押必要，向屏東地方法院聲請羈押，法院今日裁定獲准。
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