屏東縣民公園中年男疑露鳥、拍女童屁股 檢警逮人聲押獲准

屏東縣民公園9日發生一名中年男子疑似猥褻女童案件，經追查後，檢警10日下午前往谷姓男子位於高雄的住處，拘提到案，訊問後認為谷嫌涉犯刑法對未滿14歲之女子強制猥褻罪，涉嫌重大並有逃亡之虞，向屏東地方法院聲請羈押裁定獲准。

有網友在社群媒體發文指稱，9日下午4時40許，屏東縣民公園有一名4、50歲的男子，躲在溜滑梯上露鳥，一名女童在溜滑梯時，他竟阻擋女童並伸手摸女童，女童想逃離他竟抓女童的腳還摸屁股，女童踹了男子一腳趕緊逃離，並嚇得大哭。

事後有民眾與保全人員上前質問，男子辯稱他是躺在上面休息，因為溜滑梯空間狹窄，他才「輕輕一拍女童的屁股移位置」，並未猥褻女童。不過民眾報警後男子立即快速落跑。