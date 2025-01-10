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監視器有畫面！基隆警局長翁群能擁抱貼臉頰 女警怒控性騷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警察局8日在基隆港海產樓餐廳席開15桌，辦理刑事人員尾牙會餐，卻發生疑似性騷行為，局長翁群能在餐會上逐桌敬酒時，與一名女偵查佐有擁抱、碰觸臉頰，警政署已介入調查。這名女偵查佐今天中午到地檢署遞狀，提告局長涉嫌違反性騷擾防治法。市警局已提供監視影帶供調查，釐清真相。

基隆市警察局8日在基隆港席開15桌，辦理刑事人員尾牙會餐，局長翁群能在餐會有提供一台45吋大電視提供摸彩，氣氛相當熱絡，除了市刑大各隊外，各分局偵查隊人員也都出席。

但今天傳出局長翁群能有疑似性騷行為，翁在逐桌敬酒時，與一名女性偵查佐有擁抱動作，臉頰也有碰觸到女偵查佐的臉頰，引致不舒服向長官反映。

據當天出席餐會刑事人員表示，當晚局長逐桌敬酒時，也有與其他桌及該女偵查左那桌的男刑事相互擁抱，並不是只有和女偵查佐擁抱。在交談問候時，因為當時一起敬酒時人多，局長靠近和她說話時，臉頰有短暫碰觸。

翁群能以前並未傳出類似爭議，警局內部人員說，熟識的人都知道他酒量不錯，酒後會比較熱情，但說話也變得比較大聲，有時會和熟識的同仁會有擁抱、拍肩的動作，認為是一種親切的表達，在公開敬酒時現場有一百多人，不太可能有逾矩行為。

但也有刑事人員認為，不管多親切，對年輕女警就不能用這套，沒有掌握好長官應有份際，「握手還可以，擁抱還貼臉頰女警就太過」。據了解，女偵查佐返回偵查隊後有覺得委屈，向長官反映。基隆警方已將當天餐會現場的監視器送警政署調查。

這名女偵查佐相當年輕，今天中午到地檢署遞狀提告局長翁群能涉嫌違反性騷擾防治法，全力捍衛自身權益。

62歲的翁群能警大51期行政警察系畢業，曾任職保六總隊多年，歷任高雄市警局湖內、岡山、楠梓分局長，後來再調任桃園市警局，先後擔任交通警察大隊長及楊梅、中壢、桃園分局長，再調升保七總隊總隊長，去年一月接任基隆市警局局長，內外勤資歷完整。

警政署表示，翁群能疑涉言行失檢案，警政署獲知後極為重視，已由督察室指派專責人員進行調查中，並尊重當事人陳述，力求盡速釐清真相。警政署秉持「不枉直、不掩飾、不庇縱、不徇私」原則，釐清相關事證，以客觀、公正態度主動查處，如有違法違紀情事，依法公正處置。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女警告基隆警局長翁群能違反性騷擾防治法，警政署調查。本報資料照片
女警告基隆警局長翁群能違反性騷擾防治法，警政署調查。本報資料照片

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