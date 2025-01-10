女學生控遭女舍監性騷 台大：待行政訴訟判決後處理

國立台灣大學一位女博士生指控遭宿舍女舍監性騷，並陸續由立委、市議員召開記者會，日前女學生再指台大讓舍監繼續任職，台大今天則表示，該案性平會調查結果為性侵害、性騷擾「不成立」，且教育部認定台大調查無違法，女學生日前再提起行政訴訟，正在台北高等行政法院審理中，若未來法院判決宿舍輔導員有罪，即會依規定將其提送懲處。

台大說明，A生申訴宿舍輔導員性騷擾案，已經由性平會依法調查，調查結果為性侵害、性騷擾「不成立」，A生不服再提訴願，又經教育部駁回訴願，認為台大性平調查結果無違法，A生再提起行政訴訟，目前案件正於台北高等行政法院審理中。

另外，教育部去年曾發函台大，要求對此案重啟調查，但遭台大拒絕。台大也回應，日前透過法院調閱刑事案件卷宗，知道宿舍輔導員被起訴違反跟騷法，但檢察官就輔導員涉及性騷擾、入侵住居或利用權勢猥褻則不起訴。

台大指出，經開會比對起訴書及性平調查報告，起訴書所述事實與證據並未超出調查報告範圍，且不符合行政程序法第128條、性別平等教育法第37條第3項有關重啟調查的要件，故決議不重啟調查，待行政法院判決後再依判決結果辦理。

台大也說明，由於宿舍輔導員適用勞動基準法，勞基法、勞動契約及台大工作規則均未有「停職」規範，且宿舍輔導員被起訴的刑事案件尚未有判決，無法貿然對宿舍輔導員停職，否則有違反勞基法的疑慮。若未來法院判決宿舍輔導員有罪，即會依校內規定將其提送懲處。