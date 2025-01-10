屏東縣民公園疑有露鳥俠「強拉女童襲臀」 警已鎖定對象
屏東縣民公園疑似有露鳥男出沒。9日一名中年男子，疑似躲在溜滑梯上露鳥，還強拉一名女童並摸屁股，嚇得女童大哭，事後一民眾會同保全人員質問他，露鳥男反駁，但見人報警後他立即快速落跑。屏東警方表示目前已鎖定嫌疑人身分追查中。
有網友在社群媒體發文指稱，9日下午4時40許，屏東縣民公園有一名4、50歲的男子，躲在溜滑梯上露鳥，一名女童在溜滑梯時，他竟阻擋女童並伸手摸女童，女童想逃離他竟抓女童的腳還摸屁股，女童踹了男子一腳趕緊逃離，並嚇得大哭，
民眾也附上與男子對話的影片，男子辯稱他是躺在上面休息，因為溜滑梯空間狹窄，他才「輕輕一拍女童的屁股移位置」，並未猥褻女童。一旁的民眾直罵男子「變態」，女童也嚇得直哭道，「他還要抱我，我不要，他就抓住我的腳。」
事後民眾與保全人員要報警時，男子立即快速落跑，保全人員追出時男子已騎車離開。對此屏東警分局表示，當日立即派員到場處理並通知鑑識人員採證，同時調閱周邊監視器，已鎖定涉嫌人身分全力追查。
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