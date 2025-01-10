15歲少女陪酒、和男模玩4P 性影像為證...3人起訴

15歲少女遭王姓女子媒介至台北市中山區陪酒，又媒介她與王女、2名男模「玩4P」，期間以手機拍下性影像。台北地檢署偵結，依意圖使未滿16歲少女與他人性交行為而媒介、拍攝未成年性影像等罪，起訴王姓女子及男模3人。

檢方調查，王姓女子涉2023年3月間起透過不知情的酒店經紀，找來15歲少女到北市中山區坐檯陪酒，每節10分鐘210元，王女每節抽20元，少女陪酒共20節，王女抽成共計4060元。

檢方追查，2023年4月10日凌晨1時許，王女找日前陪酒的15歲少女到新北市，並約來男模李男、林男到場，當天在少女同意下發生性行為，期間以少女的手機拍下性影像。

檢方勘驗少女手機對話、IG通訊軟體，少女說，「我旁邊2人都睡著了、昨晚我們玩4P、2個男模、現在都在睡覺、無聊死了」，檢方認為少女並無對外求援。

檢方認定，王女行為涉犯意圖營利媒介少女坐檯陪酒、拍攝少年性影像、意圖使未滿16歲少女與他人性交而媒介等罪嫌；李男涉犯拍攝未成年人性影像罪；林男涉犯對未滿16歲少女性交罪嫌，依法起訴。

另，李男2023年7月間落網，警查扣大麻毒品，他自白當時提供了毒咖啡包，要用的人自己用；檢方認為，全案事隔已久，難僅憑自白就認定3人涉犯引誘他人施用毒品或轉讓毒品。

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