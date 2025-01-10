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彰化「喪魔仔」自稱法力高強...猥褻硬上母女下場判9年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化林姓男子開國術館自稱會通靈，有「喪魔仔」很厲害的法術，趁30年女鄰居上門求助解決先生外遇問題，對女子及其中度智能障礙女兒猥褻、硬上，法院一審判他5年6月，二審變更依對心智缺陷之人猥褻、強制性交罪論處，撤銷改重判他9年，仍可上訴。

檢警調查，林男（67歲）自稱會通靈、畫符咒，女子因先生外遇找上他問神祭改，林瞎扯其先生引鬼入厝，2023年1月11日到女子彰化住處說她飲水機、床鋪都被下咒。

女子信以為真，帶著有中度智能障礙的女兒向林男商討解決辦法時，林塑造自己有高強異能，是法術很厲害的「喪魔仔」，對母女表示可以幫他們放鬆酸痛、會使用按摩術，前後對2人亂摸胸部、下體猥褻。

隔沒幾天林男表示要幫女子斬斷先生外遇，卻以城隍廟比較陰為由要媽媽先回家，表示和女兒獨自前往即可，會合後林男卻將女兒載去汽車旅館開房間，又以幫復健為由脫她衣服指侵，對方反抗時林還恐嚇「要乖乖的，不然就性侵妳，讓妳嫁不出去」、「我的符咒很厲害。」

彰化地院一審時，林男否認猥褻、性侵，母女則證稱，因林自稱有學「喪魔仔」是1種很厲害的法術，按摩時被他摸胸、胯下，會怕不敢反抗。女兒也說，被林帶去汽車旅館指侵，因林從事道教類似乩童，一直恐嚇他符咒很厲害，要讓她嫁不出去。

一審認為，林男利用女子想解決丈夫外遇脆弱心理，手段卑劣，女子也說女兒遇害後都要穿紙尿褲無法工作，女兒直言「遭林男毀掉一生」，依2個強制猥褻、1個強制性交罪判他5年6月。

檢方、林男均不服上訴，林仍否認辯稱不清楚女兒有重度智能障礙，也沒猥褻、指侵。台中高分院二審比對母女證詞，發現前後一致、具體描述，另監視器、入住資料等，均可證明林有帶女兒去汽車旅館。

二審認為，林男和母女是30年鄰居，顯可察覺對方女兒智力較不足，且女兒經鑑定是中度智能障礙，一審卻未變更起訴法條，撤銷改依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪、強制性交罪論處，一共判林男9年。

林男自稱是法術很厲害的「喪魔仔」，對母女猥褻、性侵，法院二審判他9年。示意圖／ingimage
林男自稱是法術很厲害的「喪魔仔」，對母女猥褻、性侵，法院二審判他9年。示意圖／ingimage

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

外遇 猥褻

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