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嫌她胸部太小、謔稱出錢幫隆乳 婦產科醫師性騷女護理師下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中郭姓婦產科醫師有性騷紀錄，又被女護理師控訴襲胸、摸大腿，還戲稱她「胸部太小」、「要幫她出錢隆乳」，甚至趁內診時3度性侵，釀她崩潰直言「到底來當護士還是當妓女」。法院一審依2個性騷擾罪判郭5月確定，性侵部分一、二審都判無罪。

檢方起訴指出，郭男2022年3月9日、10日，接連趁著和護理師外出到診療者處居家醫療，郭開車途中伸手搓揉她胸部、大腿內側性騷。

起訴認為，郭還主動替女護理師內診，用手指性交、以下體撞擊她臀部發出喘息聲問「舒服嗎？」或是利用看診時再度以手指稱要尋找G點，前後3次涉犯對於因醫療關係受自己照護之人，利用機會性交罪嫌。

台中地院一審時，郭矢口否認性騷，辯稱「他在開車要怎麼摸護理師胸部、大腿？」郭的辯護人主張，護理師指控2次被性騷，除單一指述外，無其他證據，郭專心開車下根本不可能去摸女子胸部、大腿。

一審查，護理師前後證稱，郭開車伸手搓揉她胸部，自己拿病歷擋但郭還是用各種角度摸，還說她「胸部也太小，要她去找他的朋友隆乳」、「他會幫我出錢」等語，當下不敢反抗是怕影響工作，回家後大崩潰，不知洗了幾次澡，覺得自己太髒了，回想到底是來當護士還是當妓女。

一審以女子前後證詞一致，郭也傳訊說「我沒有意思侵犯妳」、「希望我不是妳認為那個最噁心的人」，「自己也無法自容，抱歉了！」且郭過去有性騷紀錄，身為婦產科醫師不尊重他人隱私，依2個性騷擾罪判他5月；另被訴對於因醫療關係受自己照護之人，利用機會性交部分，均無罪。

檢方就無罪部分上訴，台中高分院二審時，郭仍堅決否認乘機性交，辯稱替護理師內診都有戴手套，沒有講「舒服嗎」、「要找G點這些話」，辯護人主張，郭內診都符合醫療常規，女子證詞不實有瑕疵。

二審比對女子歷次證詞，發現有部分陳述不一，加上欠缺其他補強證據，仍認郭嫌疑不足，駁回檢方上訴。

郭姓婦產科醫師對女護理師襲胸、摸大腿，被依性騷擾罪判5月確定。示意圖／ingimage
郭姓婦產科醫師對女護理師襲胸、摸大腿，被依性騷擾罪判5月確定。示意圖／ingimage

婦產科 護理師 醫師

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