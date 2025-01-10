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台中噁男逼少女吃排泄物抹全身 違反人性尊嚴判6年4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子在LINE社群拿到1名少女不雅片、IG帳號，竟持續騷擾數月威脅散布，逼她再拍自慰影片，甚至脅迫她吃排泄物、塗抹身上；法院認為，李和少女調解賠償，認定情堪憫恕，但其因猥褻罪緩刑內再犯，這次依脅迫使少年自行拍攝性影像罪判他6年4月，可上訴。

檢警調查，李男2023年在LINE巡組「飆車場」見成員上傳1名少女不雅影片及其IG帳號，同年5月至9月間為了脅迫少女自拍性影像，用IG私訊對方恫嚇稱「要把不雅片傳到學校」、「告訴你媽媽、朋友」，甚至還說「找別人去學校強姦妳。」

少女擔心受怕，只能依李男指示拍自慰、露下體，及拍攝吃排泄物並塗抹在身上等影像再傳給對方，後來李男變本加厲要求見面，少女不堪其擾向家人求救並報警才曝光。

台中地院審理時，李男坦承不諱，與少女證詞相符，並有IG對話紀錄、搜索扣案手機影像等可佐；中院查，李男已經和少女、少女父母調解成立且賠償部分金額，可見他犯後已盡努力。

中院認為，就犯罪全情觀之，李男惡性與犯罪情節尚非至為重大，若處以最輕7年有期徒刑，仍嫌過苛，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院審酌，李男明知少女身心未健全，為逞私慾以脅迫手段逼拍不雅片，還威脅對方吃排泄物等違反人性尊嚴行為，且其手機中還有向多名網友索取性影像對話。

另外，李男之前才犯對未滿14歲女子猥褻罪獲判緩刑，這次竟在緩刑期間內再犯，考量一切情狀後依脅迫使少年自行拍攝性影像罪判他6年4月。

李男逼少女拍自慰、吃排泄物等不雅片，法院依脅迫使少年自行拍攝性影像罪判他6年4月。示意圖／ingimage
李男逼少女拍自慰、吃排泄物等不雅片，法院依脅迫使少年自行拍攝性影像罪判他6年4月。示意圖／ingimage

IG 猥褻 自慰

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