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外島志願役脅迫女高中生傳裸照遭調查 部隊險洩密

中央社／ 嘉義縣9日電

志願役軍人柳姓男子去年以提告脅迫女高中生傳裸照女生驚恐告訴家人並報警，警方今天趁外島服役柳男回台逮捕，部隊事先告知柳男被調查，幸手機無刪裸照及訊息，警訊後移送。

嘉義縣警察局水上分局表示，志願役軍人、31歲柳男目前在外島服役，去年在網路上與一名女高中生玩線上遊戲時，女生疑對柳男罵髒話，柳男則揚言對女生提告，讓女生相當驚恐。

警方指出，柳男便要求女生拍攝裸照，並脅迫傳裸照可以不提告，單純的女生則陸續拍攝了數十張裸露的照片並傳給柳男，事後，驚恐的女生更加不安，則告訴家人實情，其家人協助報警。

警方據報，發現柳男在外島服役，為掌握柳男確切回台時間，則協請憲兵隊協助掌握柳男休假回台時間，不料，過程中，部隊的輔導長卻約詢柳男在台是否有犯罪。

檢警表示，柳男仍依照休假時間回台，警方今天查扣柳男手機時，發現女高中生的裸露照片沒有遭刪除，若柳男刪除照片及彼此對話紀錄，將增加偵辦上困難，若如此，部隊恐有洩密嫌疑。

警訊後，警方依違反兒童及少年性剝削防制條例移送嘉義地檢署偵辦，因柳男均坦承犯行，檢方複訊後，予以請回。

女生 提告 裸照

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