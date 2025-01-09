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前宜蘭刑警涉白嫖遭起訴 檢求刑2年半

中央社／ 宜蘭縣9日電

宜蘭警分局林姓男偵查佐於前年涉嫌白嫖泰國應召女，已遭縣警局記2大過免職。宜蘭地方檢察署偵結，依貪污治罪條例起訴，求處有期徒刑2年6月。

起訴書指出，前年10月5日，林男透過網路應召總機談妥新台幣1800元性交易價金後，不假外出離開偵查隊，找來1名泰國籍女子前往宜蘭市某飯店性交易。林男走進房間後，先付2000元放在房間梳妝台上，並收取應召女找的200元，在辦完事走出房間，但因覺得「不滿意服務」，返回房間向應召女表明警察身分，要求應召女拿出護照，並以放在梳妝台上的2000元為犯罪所得為由，強行占有後離開。

事發後，宜蘭縣警察局召開考績會，將林男記2大過免職，同時依違反貪污治罪條例送辦。

檢方認為，林男身為警員，竟藉勢、藉端勒索財物，但考量在偵查中自白犯行、自動繳交全部所得財物，並審酌不正利益在5萬元以下，犯後態度良好，依規減輕其刑，從輕量處有期徒刑2年6月。

宜蘭 房間 警察

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