台南某中醫診所負責人吸舔女病患胸部 和解換緩刑

台南某中醫診所蕭姓負責人前年底趁為女病患看診，叫她仰躺在診療床上，掀開內衣及內褲猛盯，稱她下體長有異物，還詢問「可以吸你的奶頭嗎」，隨即以嘴吸舔奶頭，撫摸胸腹，嚇得她跑到超商求助。雙方調解後，法官認他犯強制猥褻罪處10月，緩刑3年，並向公庫支付25萬元。

檢警調查，蕭為中醫診所負責人兼看診醫師，女方自前年10月起至診所就診，並由蕭為她治療。同年12月8日晚間7時，趁為她治療，令她仰躺在診療床上，違反其意願，掀開其內衣、褪去內褲，盯著其下體觀看，稱她下體長有異物，並於詢問「可以吸你的奶頭嗎」。

隨即以嘴巴吸、舔其奶頭，撫摸胸部、腹部、大腿內側，反覆數次而猥褻女方，並致她右乳暈挫傷、左乳暈撕裂傷。隨後，她跑到附近超商求助，報警處理。

女方指出，醫師行為違反其意願，她只是去推拿、刮痧，且覺得醫師行徑很噁心，過程中只想趕快回家。

蕭於警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並經女方、超商店員等人於偵查中均證述明確，且有現場照片及醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等佐證。

台南地院審酌，蕭身為專業醫療人員，在病患因身體不適求診之際，不思依循醫療倫理、專業知識為正當醫療行為，舒緩患者病痛，竟為滿足一己性慾，藉由為女方診療、利用女方對其醫療專業信任而未予防備機會，對身為病患為強制猥褻行為，且猥褻行為態樣並非單一，對女方心理健康、社交及人際交往等均造成相當負面影響，所為很不應該，且應嚴加非難。

法官指出，他犯後始終坦承犯行，已經與女方達成調解，賠償其損害，女方同意給予被告緩刑機會等一切情狀，認蕭犯強制猥褻罪處10月，緩刑3年，並向公庫支付25萬元。