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男大生當樂高積木社團老師 涉摸9歲女童屁股猥褻超過1分鐘
張姓男大生去年到某國小擔任課後社團樂高積木老師，涉嫌在社團教室伸出狼爪摸9歲女童屁股，每次猥褻摸屁長達1分鐘，女童回家後告知媽媽，媽媽向導師反應揪出張男。台北地檢署日前偵結，依對未滿14歲女童猥褻罪起訴張男。
起訴指出，張男透過大學校外實習機會到一家國民小學擔任課後輔導樂高積木社團老師，去年2月23日、3月1日間在社團課教室內，涉嫌徒手觸摸9歲女童的屁股，次數2至3次，每次各1分鐘以上。
女童回家告訴媽媽遭積木老師摸屁股，媽媽告知導師揭露此事。對此，張男到案後矢口否認犯行。
檢方調查，校園性平教育委員會調查後成立性騷擾案，張男並未申訴，另檢方找來女童社團課的同學，該同學也認為身為老師的張男行為異常等。檢方認定，張男行為涉犯刑法第227條第2項對於未滿14歲之男女為猥褻罪嫌，依法起訴。
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