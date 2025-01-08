花4萬元召妓拍性交片賣「創意私房」 超商店員判賠出爐

超商店員陳宗駿在「創意私房論壇」販賣與女子性交易影像，另與經營「觸感論壇」的2名男子合賣影片，被害人提告求償。台北地院審理，判陳賠償120萬元給被害人，另2名男子應 在120萬元內負起連帶賠償60萬元責任。可上訴。

陳宗駿是台北地檢署一波偵查、起訴「創意私房論壇」一審判刑刑度最重的被告，同案另有小學老師、警察犯案；合議庭判陳有期徒刑17年，不過，陳在二審時與被害人達成和解，高院撤銷改判陳有期徒刑12年。

陳宗駿因性侵害案即將入監服刑，想利用服刑前賺取大量金錢，他利用召妓、偷拍性交易影片販售給由綽號「老馬」經營的「創意私房論壇」牟利，先約出被害人以4萬元性交易，再拍下性愛過程，雖允諾影片供個人欣賞，卻上傳至「創意私房論壇」販售。