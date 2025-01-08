桃園強擄女童猥褻男羈押71天 法官新裁定入精神醫療機構安置
桃園市18歲林姓身心障礙男子去年10月27日上午，在龜山區當街強擄獨自等同學的9歲女童猥褻，翌日遭拘提並聲押看守所獲准，桃檢去年12月間起訴移審續押；法官上周調查後，裁定林男自昨起撤銷羈押，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或適當處所暫行安置半年。
合議庭說明，被告林男經訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認為刑法第19條第1項、第2項的「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者」、「行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者」原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於審判中依檢察官聲請或依職權，先裁定諭知6月以下期間，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。
經查，被告林男因犯妨害性自主罪案件，經法院訊問後，認為他涉犯刑法的加重猥褻罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告有反覆實施同類行為之虞，依刑事訴訟法規定，諭知自2024年12月19日羈押在案。法院審酌本案有暫行安置必要，經通知檢察官、被告、辯護人及輔佐人即林父今年1月3日到庭陳述意見。
合議庭依卷內事證，認被告犯罪嫌疑重大，又核閱辯護人陳報被告過往病歷資料，可認被告患有自閉症、中度智能障礙，會有不定時的情緒爆發和失控行為，需要有人從旁看護協助，目前定期在桃園長庚接受精神治療。被告受訊問時，對詢問的問題，有明顯陳述不合邏輯，且明顯與卷內客觀事證歧異處，經質問他是否能理解詢問的問題時，也答稱「不瞭解」等語。足認被告有「行為時因精神障礙或其他心智缺陷等原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者」原因存在，另參酌被告自承過往也有在未經女童同意情形下，隨意擁抱女童的經驗，足認被告有反覆實施同類行為，且無法排除有危害公共安全的可能。
合議庭說，再者檢察官、被告、辯護人、輔佐人於準備程序時，詢問對於「暫行安置」意見均表同意；經本院詳閱卷證資料，認被告林男涉犯加重猥褻罪的犯罪嫌疑重大，且依據病歷資料，足認被告於行為時，受到精神障礙影響，致辨識行為違法或依其辨識而行為的能力較一般人顯著減低，基於保障被告可受到專業醫療協助，及避免被告在未受適當且持續性精神專業治療，導致再度對他人生命、身體、財產或公共安全造成危害，認為被告有暫行安置的緊急必要，又為兼顧使被告在相當期間內可持續接受治療，達到治療目的，斟酌被告及辯護人意見，及被告目前病情、配合治療程度、本案犯罪情節、社會安全防護，就目的與手段依比例原則衡量，本院依職權裁定被告撤銷羈押，自2025年1月7日起令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置6個月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言