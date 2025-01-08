桃園強擄女童猥褻男羈押71天 法官新裁定入精神醫療機構安置

桃園市18歲林姓身心障礙男子去年10月27日上午，在龜山區當街強擄獨自等同學的9歲女童猥褻，翌日遭拘提並聲押看守所獲准，桃檢去年12月間起訴移審續押；法官上周調查後，裁定林男自昨起撤銷羈押，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或適當處所暫行安置半年。

合議庭說明，被告林男經訊問後，認為犯罪嫌疑重大，且有事實足認為刑法第19條第1項、第2項的「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者」、「行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者」原因可能存在，而有危害公共安全之虞，並有緊急必要者，得於偵查中依檢察官聲請，或於審判中依檢察官聲請或依職權，先裁定諭知6月以下期間，令入司法精神醫院、醫院、精神醫療機構或其他適當處所，施以暫行安置。

經查，被告林男因犯妨害性自主罪案件，經法院訊問後，認為他涉犯刑法的加重猥褻罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告有反覆實施同類行為之虞，依刑事訴訟法規定，諭知自2024年12月19日羈押在案。法院審酌本案有暫行安置必要，經通知檢察官、被告、辯護人及輔佐人即林父今年1月3日到庭陳述意見。

合議庭依卷內事證，認被告犯罪嫌疑重大，又核閱辯護人陳報被告過往病歷資料，可認被告患有自閉症、中度智能障礙，會有不定時的情緒爆發和失控行為，需要有人從旁看護協助，目前定期在桃園長庚接受精神治療。被告受訊問時，對詢問的問題，有明顯陳述不合邏輯，且明顯與卷內客觀事證歧異處，經質問他是否能理解詢問的問題時，也答稱「不瞭解」等語。足認被告有「行為時因精神障礙或其他心智缺陷等原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者」原因存在，另參酌被告自承過往也有在未經女童同意情形下，隨意擁抱女童的經驗，足認被告有反覆實施同類行為，且無法排除有危害公共安全的可能。