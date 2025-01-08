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18歲男子當街強擄9歲女童猥褻 檢起訴求刑4年半

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市18歲林姓身心障礙男子去年10月某周日上午，在龜山區當街強擄獨自等同學的9歲女童猥褻，女童尖叫求救長達27秒，居民聞聲而至才脫困，檢警翌日拘提林男向法院聲押獲准，桃園地檢署偵結，依加重猥褻罪嫌起訴、求刑4年6月。

起訴指出，林男於2024年10月27日上午10時3分，行經桃園市龜山區陸光路14號前，見剛滿9歲的國小女童獨自等候同學可欺，突然喝令要她靠近，女童因恐遭傷害，依林指示向前。林男先將女童帶到騎樓柱子旁，要女童和他擁抱，林男自行坐在地上張開雙腿，要求女童坐在他的腿內並向後靠著他，女童不明所以，沒想到林男由背後伸出雙手環抱，並以手碰觸她的胸部。

林男又示意女童走向騎樓汽車停放處，要她脫掉上衣遭到嚴詞拒絕後，林無視女童推拒、掙扎、尖叫，利用成年男子身高及力量優勢，強拉住女童雙手，讓女童不得抗拒，再強行從背後雙手環抱、將女童壓在地板上，以下體碰觸女童臀部，又不斷反覆強拉女童雙手及身體，對她喝令「不要叫」等語，以強暴方式對女童強制猥褻得逞。

檢察官認為，被告林男所為觸犯加重猥褻罪嫌，痛批被告僅為滿足己慾，光天化日下隨機挑選年幼女童犯案，且於被害女童試圖逃離、大聲呼救之際，仍施以更強烈的強暴手段，不斷將女童拉回並要她不要叫，不僅侵害被害女童的性自主權，也對女童造成難以抹滅的身心創傷，危害她往後對於人與人之間的信任感；嚴重危害社會治安，對往來行人的人身安全造成潛在風險，參酌被告犯後否認犯行，犯後態度非佳，具體求刑4年6月以資警惕。

桃園9歲女童去年10月27日上午獨自在龜山區陸光路等同學時，險遭林姓有身心障礙男子當街強擄（紅圈處），女童尖叫求救長達27秒，居民聞聲趕到才脫身，桃園地檢署偵結，依加重猥褻罪起訴並求刑4年6月。記者周嘉茹／翻攝
桃園9歲女童去年10月27日上午獨自在龜山區陸光路等同學時，險遭林姓有身心障礙男子當街強擄（紅圈處），女童尖叫求救長達27秒，居民聞聲趕到才脫身，桃園地檢署偵結，依加重猥褻罪起訴並求刑4年6月。記者周嘉茹／翻攝

創傷 桃園地檢署 猥褻

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