18歲男子當街強擄9歲女童猥褻 檢起訴求刑4年半

桃園市18歲林姓身心障礙男子去年10月某周日上午，在龜山區當街強擄獨自等同學的9歲女童猥褻，女童尖叫求救長達27秒，居民聞聲而至才脫困，檢警翌日拘提林男向法院聲押獲准，桃園地檢署偵結，依加重猥褻罪嫌起訴、求刑4年6月。

起訴指出，林男於2024年10月27日上午10時3分，行經桃園市龜山區陸光路14號前，見剛滿9歲的國小女童獨自等候同學可欺，突然喝令要她靠近，女童因恐遭傷害，依林指示向前。林男先將女童帶到騎樓柱子旁，要女童和他擁抱，林男自行坐在地上張開雙腿，要求女童坐在他的腿內並向後靠著他，女童不明所以，沒想到林男由背後伸出雙手環抱，並以手碰觸她的胸部。

林男又示意女童走向騎樓汽車停放處，要她脫掉上衣遭到嚴詞拒絕後，林無視女童推拒、掙扎、尖叫，利用成年男子身高及力量優勢，強拉住女童雙手，讓女童不得抗拒，再強行從背後雙手環抱、將女童壓在地板上，以下體碰觸女童臀部，又不斷反覆強拉女童雙手及身體，對她喝令「不要叫」等語，以強暴方式對女童強制猥褻得逞。