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涉性侵女兒8年 捷警小隊長遭訴348罪

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

台北市警局捷運警隊某前小隊長去年被就讀學的女兒指控性侵，檢警獲報後介入調查。 示意圖。圖／ingimage
台北市警局捷運警隊某前小隊長去年被就讀學的女兒指控性侵，檢警獲報後介入調查。 示意圖。圖／ingimage
台北市警局捷運警察隊一名小隊長去年遭女兒指控涉嫌性侵，士林地檢署認定他涉嫌在八年間多次性侵女兒，其中有三四八次犯行明確，分別依對未成年者性交、權勢性交等罪嫌起訴，部分犯行建請法官依法加重其刑。

全案源於去年四月間，該名小隊長正就讀大學的女兒，在好友陪伴下前往台北市警局婦幼警察隊報案，控訴從警父親多次對她酒後毛手毛腳，甚至性侵，時間從她未成年持續至成年。

警方受理後先將他停職，並報檢方指揮，士林地檢署去年五月複訊後認為犯行重大，依妨害性自主罪以十萬元交保。

檢警調查，該名小隊長是家中經濟支柱，長期壓力大，時常應酬飲酒後返家，自女兒年幼開始嘗試性侵，犯後要求女兒不能跟家人說；女兒起初懵懂無知，後來隨年齡及學識增長，逐漸發覺事態不正常，一直到就讀大學，才在友人陪同下鼓起勇氣報警。

據了解，該名小隊長偵辦期間否認犯行，也拒絕測謊，但其女兒通過測謊，指稱二○一○年至二○一七年間，平均每周遭父親性侵一次，另有其他家人到案也指證男子犯行。

士林地檢署全案偵結，依對十四歲以下未成年者性交、對十四歲以上未滿十六歲未成年者性交、權勢性交等三四八個罪嫌起訴，其中構成成年人故意對兒童及少年犯罪者，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

性侵 未成年

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