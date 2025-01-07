北美館研究助理梁恩睿性侵4童拍性交片 懲戒法院下重手：免職

外號「大貓」的男子權自立24年前迷姦多名女童、拍影片上網兜售，出獄後再性侵友人託顧的小姊妹，他因拒絕警方追捕，前年8月墜樓身亡，共犯、台北市立美術館研究助理梁恩睿性侵4名童女、童男，台灣高等法院依加重強制性交等罪判梁25年徒刑定讞。北市府將梁移送懲戒，懲戒法院去年底判免除職務。

權自立（出獄後改名權子源）2001年間上網誘騙多名少女，連朋友託付照顧的3歲女兒也沒放過，下迷藥後性侵，再把過程製成光碟，以「大貓系列」販售，一審判無期徒刑，二審減為10年刑；胞弟權自強共同連續製造未滿18歲之人為性交、猥褻行為之電子訊號罪，遭判刑1年，緩刑3年。案件於2004年定讞。

但2023年5月，花蓮警方偵辦案件時，發現犯嫌的行動硬碟中有猥褻、性侵女童影像，8月初查出「案外案」，歹徒竟是住在基隆市的權自立。權受託幫忙照顧同社區的3名小姊妹，犯下獸行，同年8月20日警方查出權在桃園一所大學上職前訓練課程，持拘票逮人，他佯稱要拿書本等物品，疑畏罪輕生。

梁恩睿2022、2023年間在權自立的住處幫忙照顧3名小姊妹和另1名男童，但他不但拿來情趣用品「跳蛋」來插女童下體，甚至叫男童與女童性交，還拍片紀錄。

梁犯案不只1次，還對著小姊姊的臉打手槍，基隆地院認定他犯加重強制性交、以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像等14罪。一審批梁對兒童下手，重創他們的身心健康、影響人格發展，危害甚巨，因性自主權有不可替代性、不可回復性，判梁25年徒刑。

去年5月30日刑事一審判決當天，北美館公告梁恩睿2023年因曠職而被解聘，館方是在收到起訴書才知道梁妨害性自主，初步未發現他任職期間有觸法行為，另將梁移送懲戒法院。

刑事部分，梁上訴稱惡性還不到「重大」地步，且他自白認罪，自覺「情堪憫恕」。梁說，如果有心利用影片牟利或散布，必定不會讓自己的長相和聲音入鏡，然而這些影片有他的身影、聲音，可見只是要「觀賞滿足性慾」。他稱原本赴日旅遊，但知道會東窗事發，因此選擇回台面對司法，羈押期間還有朋友願意寫信給他，可見他還有「良善的一面」。

高院認為男童和3名小姊妹身心未成熟，梁恩睿卻做出強制性交、強制猥褻、乘機性交之事，還拿手機錄影，甚至把玩具塞進被害人生殖器，毫不顧慮被害人的年紀。梁碩士畢業、家境優渥，利用社經優勢地位重創4個小孩身心，在法定刑內量處25年徒刑無不妥，要求減刑無理，因此駁回，梁未再上訴。

梁恩睿2021年擔任北美館研究助理，是比照中等學校教師等級聘任。懲戒法院認為梁性觀念高度偏差，為逞私慾竟對多位弱小兒童集體性侵，且性影像容易「重現、傳布、保存」，更將造成被害人終身負擔與憂慮，傷害難以估計。

懲戒法院認為北美館研究助理具有社會教育機構人員正面形象，卻違背大眾信賴與期待，非但欠缺兩性倫理意識，且觸犯職務外的重大違法行為長達1年，重創政府及公務員形象，判最重的「免除職務」懲戒處分。

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