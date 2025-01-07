快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

新竹前鄉代偷吃英文老師害懷孕 被抓包竟稱去她家借錢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣姜姓前鄉民代表已婚卻偷吃徐姓英文老師，並進出旅館發生多次親密關係，徐女還因此懷孕。姜男元配收到徐女的示威訊息，才知枕邊人外遇，憤而怒告2人。新竹地院判小三需賠元配20萬元；姜男則與元配另案調解。

元配呂女控訴，他與姜男2004年結婚，兩人育有3名子女，前年4月2日卻在FaceBook收到徐女示威訊息，進而發現丈夫與徐女2人發生多次性行為，徐女還曾因此懷孕流產，丈夫也直接坦承有婚外情

徐女則辯稱，他2022年12月和姜男認識，姜男對她展開追求，但說自己已和呂女離婚，姜男競選鄉民代表時，曾與呂女出席拍照、謝票，她也曾感到疑問，詢問姜男為何和前妻同框拍照，姜男卻說都只是為了打贏選戰的手段，直到前年4月接到呂女痛罵的電話，才知姜男沒離婚，立刻與之斷絕關係，強調自己也被騙。

姜男則辯稱，他跟徐女只是借貸關係，徐女也知道他已婚，去徐女家都只是去借錢，去旅館是因為心情煩悶在休息。至於親密對話是請徐女幫忙演戲，讓大家以為他跟呂女離婚，讓債主不要去找呂女要債。

呂女則提出LINE對話截圖還有親密合照為證，徐女曾抱怨：「你們一家人5口一起出去，那我呢，我算什麼！」、「我跟個有婦之夫在一起嘛」，甚至稱呼丈夫「親愛的老公」，而丈夫也傳訊給對方：「從妳說懷孕至今，妳的心情起伏很大...下個月產檢，我陪妳去固定的大醫院產檢」，顯見徐女知情姜男婚姻狀況，並有不正常男女關係。

法官認為，徐女與姜男交往時，就已知姜男已婚，根據元配所舉事證，足見徐女確於呂女和姜男婚姻關係存續期間，已有不正常之男女關係，破壞呂女婚姻圓滿幸福，最終判徐女應賠償呂女20萬；姜男則與元配另案調解成立，互不再向對方請求剩餘財產分配、贍養費及損害賠償。

新竹縣姜姓前鄉民代表已婚卻偷吃徐姓英文老師，並進出旅館發生多次親密關係，徐女還因此懷孕。（圖非當事人）。示意圖／Ingimage
新竹縣姜姓前鄉民代表已婚卻偷吃徐姓英文老師，並進出旅館發生多次親密關係，徐女還因此懷孕。（圖非當事人）。示意圖／Ingimage

丈夫 婚外情 婚姻 小三 懷孕 親密關係

延伸閱讀

百萬網紅「吃飯噎死」！兩寶媽才宣布懷孕 家人目睹窒息瞬間

她備孕到著魔…見朋友懷孕竟下惡毒詛咒 網建議：老公該去檢查

宜蘭女外遇人夫為他懷孕…元配求償百萬 大頭照成關鍵

女友愛愛完要求「裝水球」 他無奈「到底多怕懷孕」反挨轟

相關新聞

新竹前鄉代偷吃英文老師害懷孕 被抓包竟稱去她家借錢

新竹縣姜姓前鄉民代表已婚卻偷吃徐姓英文老師，並進出旅館發生多次親密關係，徐女還因此懷孕。姜男元配收到徐女的示威訊息，才知...

幫刷油漆逼「肉償」被拒 惡男勒昏女子性侵凌虐遭判9年11月

台中陳姓油漆工找獨居女子幫按摩，提議幫她處理牆壁防水要對方「肉償」被拒，竟痛毆扯髮還亮刀，再用毛巾勒昏對方持鋼筋鐵條插她...

台中去年376件性騷…87%是女性 18歲至30歲比例最高

台中市警局在去年受理性騷擾案件有376件，其中超過87%被害人都是女性，而被害年齡層中，以18歲至30歲占36.8％為最...

台中男扮律師、徵信社人員騙色女網友 一證詞讓法官判無罪

台中市劉姓男子在前年間在交友軟體，認識一名彰化縣女網友，以假扮律師、徵信社人員方式，佯可幫女網友處理與前男友猥褻案，陸續...

強制性交、猥褻遭訴 NONO現身士院開庭交互詰問

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等罪，士檢偵結起訴，士院今開庭，全案進入交互詰問階段，NONO及事件吹哨者、...

捷警小隊長遭女兒控性侵 檢依權勢性交等348罪起訴

台北市警局捷運警察隊某前小隊長去年遭就讀大學的女兒指控性侵，檢警獲報介入調查，先將該員停職處分，訊後10萬元交保；士林地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。