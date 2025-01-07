新竹前鄉代偷吃英文老師害懷孕 被抓包竟稱去她家借錢

新竹縣姜姓前鄉民代表已婚卻偷吃徐姓英文老師，並進出旅館發生多次親密關係，徐女還因此懷孕。姜男元配收到徐女的示威訊息，才知枕邊人外遇，憤而怒告2人。新竹地院判小三需賠元配20萬元；姜男則與元配另案調解。

元配呂女控訴，他與姜男2004年結婚，兩人育有3名子女，前年4月2日卻在FaceBook收到徐女示威訊息，進而發現丈夫與徐女2人發生多次性行為，徐女還曾因此懷孕流產，丈夫也直接坦承有婚外情。

徐女則辯稱，他2022年12月和姜男認識，姜男對她展開追求，但說自己已和呂女離婚，姜男競選鄉民代表時，曾與呂女出席拍照、謝票，她也曾感到疑問，詢問姜男為何和前妻同框拍照，姜男卻說都只是為了打贏選戰的手段，直到前年4月接到呂女痛罵的電話，才知姜男沒離婚，立刻與之斷絕關係，強調自己也被騙。

姜男則辯稱，他跟徐女只是借貸關係，徐女也知道他已婚，去徐女家都只是去借錢，去旅館是因為心情煩悶在休息。至於親密對話是請徐女幫忙演戲，讓大家以為他跟呂女離婚，讓債主不要去找呂女要債。

呂女則提出LINE對話截圖還有親密合照為證，徐女曾抱怨：「你們一家人5口一起出去，那我呢，我算什麼！」、「我跟個有婦之夫在一起嘛」，甚至稱呼丈夫「親愛的老公」，而丈夫也傳訊給對方：「從妳說懷孕至今，妳的心情起伏很大...下個月產檢，我陪妳去固定的大醫院產檢」，顯見徐女知情姜男婚姻狀況，並有不正常男女關係。