幫刷油漆逼「肉償」被拒 惡男勒昏女子性侵凌虐遭判9年11月

台中陳姓油漆工找獨居女子幫按摩，提議幫她處理牆壁防水要對方「肉償」被拒，竟痛毆扯髮還亮刀，再用毛巾勒昏對方持鋼筋鐵條插她下體性侵，女子直言「感到前所未有的痛」；法院以陳犯後否認、滅證，依攜帶兇器強制性交而凌虐罪等判他9年11月，可上訴。

檢警調查，陳男在網路論壇認識女子得知她獨居從事按摩工作，2024年3月14日要求女子幫他按摩，傳訊說「8000，不需付現金，用做愛給，防水一次包到好」、「見面，談，我量一尺寸」，女子雖未正面回應，當晚開車載陳回她家。

陳男到場擅自將女子家鐵門拉下，又拿捲尺丈量牆壁表示給他1萬元油漆費，可幫做牆壁防水工程，女子則說1萬元可以，但不可以陪睡來抵，結果2人就發生口角。陳痛毆女子、扯髮強拉進3樓按摩工作室，女子見陳手持1把水果刀，還出手抓住刀刃折斷。

陳見狀竟在拿毛巾將她勒昏，並持多根鋼條纏繞成棒狀性侵女子，且陳一度要逼女子口交但無法勃起，最終才性侵得逞，犯後還擦拭地板血跡滅證、蒐集作案工具丟棄，並偷女子衣物穿上離去。女子全身傷痕累累，下體也有撕裂傷急性出血，恢復意識後報案才曝光。

台中地院審理時，陳否認性交辯稱沒有勃起，還說是女子想要，他只有用手指並以撒嬌方式和女子談工作，對方認為他喝酒在亂就拿刀、煙灰缸要攻擊，2人扭打才受傷。

女子證稱，和陳表示按摩、處理漏水費用各付各的，陳就突然打她，自己還奪刀用力折斷被割傷，被勒昏後記得被陳拿鋼筋鐵條硬插下體，她血流不止，感到一種前所未有的痛，這種痛是她這輩子都沒有的記憶，陳性侵時還說「妳讓我爽，我等一下就走。」

法院認為，女子證詞前後一致、全身是傷，扣案保險套、刀子也有陳的DNA，女子求助身心科也有焦慮、恐慌惡化，可見身心受創嚴重。