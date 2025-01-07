台中去年376件性騷…87%是女性 18歲至30歲比例最高

台中市警局在去年受理性騷擾案件有376件，其中超過87%被害人都是女性，而被害年齡層中，以18歲至30歲占36.8％為最多，婦幼隊長楊俊明今天受邀到警廣時，分享此數據，也提醒市民，遇到類似性騷、性侵案件時，如何自保，將傷害降到最低。

台中市警局婦幼隊統計，去年受理性騷擾案件共計376件，被害人以女性占87.9%為多，年齡集中在18至30歲，占36.8%，犯罪類型以乘人不及抗拒親吻、擁抱或觸摸臀部、胸部或其他身體隱私處占78.3%為大宗。

婦幼隊指出，除了性騷擾以外，跟蹤騷擾也是當今社會亟需重視的問題，例如監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等均為跟騷的態樣。

據統計，去年受理跟騷案件共計254件，被害人以女性占86%為多，年齡集中在31至40歲，占35%；21至30歲次之，占29%，犯罪類型以通訊騷擾占23%最多、尾隨接近占19%次之。

台中市婦幼隊長楊俊明今早10時許受邀至警廣台中分台「945會客室」訪問，向市民分享各種當前性騷擾犯罪的態樣、應對方式及自保行為，若不幸遇上了這些狀況，可以將傷害降到最低。

楊俊明提到，經統計去年發生的職場性騷擾案件，已比前年多，顯示職場性騷擾防治工作已刻不容緩。若不幸遭遇職場性騷擾，受害者可向雇主提起申訴；若被申訴人屬最高負責人或僱用人，得逕向地方主管機關提起申訴；若非上述兩種情形，則直接向警察機關提出。

他說，性騷、跟騷不僅對受害者身心造成極大的傷害，也讓社會氛圍充滿恐懼與不安，如何防治是社會大眾必須共同面對的挑戰，提醒被害人要勇於求助，若遭受跟騷，務必牢記「避免直接正面接觸」、「提升自我防衛意識」、「冷靜應對尋求協助」及「蒐集證據記錄過程」等4個原則。