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台中男扮律師、徵信社人員騙色女網友 一證詞讓法官判無罪

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子在前年間在交友軟體，認識一名彰化縣女網友，以假扮律師、徵信社人員方式，佯可幫女網友處理與前男友猥褻案，陸續騙得117萬元，另外也與女網友發生兩次性行為。女網友提告詐欺、妨害性自主，一審依詐欺罪，判劉2年2月徒刑，但性侵部分，依女網友證詞、對話截圖等證據，判無罪，二審今駁回上訴。

檢警調查，劉姓男子在2023年6月間，透過交友軟體Omi認識一名女網友，劉先佯稱自己是律師，可替女網友處理先前遭前男友猥褻的案件，接著劉再假扮徵信社人員「白先生」，以一人分飾兩角方式，與女網友接洽，劉再對女網友佯稱，已把男網友打死，需要後續律師費、醫藥費、喪葬費等費用，女子陸續被騙走117萬元，也與劉發生兩次性關係

女子驚覺上當後報警，警方在台中市拘提劉到案，檢方依詐欺、妨害性自主等罪起訴。

一審審理時，劉男坦認詐欺犯行，不過矢口否認性侵，辯稱第一次性關係時，是以拜託方式，女子同意，要求第二次性行為時，女子起初說很痛，後來也答應，未曾提過不性行為就要傷害其家人，也沒有強迫女子。

一審審酌，女子證稱，第一次性行為時，劉男是以拜託方式，詢問她可否發生性行為，因對方態度溫柔，所以在半推半就的情況下同意，案發後也傳訊給劉男「我今天很開心、哥哥帶我第一次」，可見未違反意願，第二次性行為後，女子還傳訊給劉「哥哥說我很棒有進步，好像有開心到的感覺」等語，認定二次性行為都未違反女子意願。

一審依詐欺罪，判劉男2年2月徒刑，另外性侵部分，事證不足，判劉無罪。

全案上訴台中高分院後，今審結宣判，駁回檢方上訴，維持一審原判，仍可上訴。

台中市劉姓男子被控以一人分飾兩角方式，對女網友騙財騙色，二審今宣判駁回上訴。示意圖／本報資料照片
台中市劉姓男子被控以一人分飾兩角方式，對女網友騙財騙色，二審今宣判駁回上訴。示意圖／本報資料照片

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