強制性交、猥褻遭訴 NONO現身士院開庭交互詰問

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等罪，士檢偵結起訴，士院今開庭，全案進入交互詰問階段，NONO及事件吹哨者、網紅「小紅老師」低調進入法院，因全案涉及性侵害，不公開審理。

士林地檢署去年5月17日偵結，針對7項犯罪事實依強制猥褻、強制性交等罪嫌起訴NONO，並以「品行低劣」形容NONO，建請法院從重量刑。

起訴指出，NONO早期與加入藝人吳宗憲所組「憲憲家族」，知名度提升，2009年間透過節目結識A女，隔年4至5月間約出A女，駕車途中伸手撫摸A女大腿，又在停等紅燈時側身強吻A女，在台北市某河濱停車場讓A女下車，以體型優勢強行擁抱A女，伸手戳柔A女胸部、臀部等。

同年5月再約A女外出，見A女遲疑，稱此次有女性經紀人陪同，卻在一行人入住台中市某飯店後，傳訊A女到自己房間，同行余姓經紀人安慰A女「別怕，不會有人強迫你做不喜歡的事」，A女歲前往NONO房間，不料NONO退去浴巾露出生殖器，詢問A女「大不大？有沒有看過那麼大的？」隨後將A女壓在床上，強制性交得逞，還稱「看你叫得那麼慘，這次就先放過你。」

2010年2月，NONO透過節目結識演藝圈後輩B女，晚間提議駕車載送B女返家，途中先到士林夜市買消夜，又到大同區大稻埕河堤停車場停車，要求B女下車後，擁抱、強吻B女，見B女受驚嚇掙扎，將其拖進汽車後座關門，扯開B女襯衫、試圖解開B女胸罩並扯下其內褲，同時將自己的褲子下拉，將B女抱至大腿處摩擦，直到B女激烈反抗並求饒，NONO才作罷。

2008年5月，NONO透過交友網站結識在台北市內湖區某百貨公司上班的C女，提議接C女下班吃消夜，等到晚間接到C女後，稱擔心狗仔偷拍或引人側目，將C女載返住處，隨後在沙發上親吻C女耳朵、頸部，C女反抗，NONO即用力抓住C女肩膀，扯破C女絲襪並撫摸其下體，直到C女不斷要求「請你不要這樣！」NONO才罷手，後續C女請求男性友人前來接送才順利脫困。

2009年5月，NONO透過臉書結識D女，2010年約D女外出用餐，先駕車載送D女買晚餐，再返回內湖區住處，用餐後命令D女去洗澡，卻在D女站在浴室外時，拉下D女內褲，以生殖器摩擦D女下體，D女側身反抗，仍遭NONO強制性交得逞。

2002年間，NONO在某電視台結識工作人員E女，2013年客串某偶像劇時在宜蘭縣議會巧遇E女，趁一次外景工作結束、劇組人員離去時，在議會女廁熊抱E女、搓揉E女胸部，稱「要不要跟我打炮？跟我打炮很爽」，E女假意順從、趁NONO解褲頭時拿出防身用的電擊棒電擊他，順利逃離。

2011年，NONO透過臉書結識F女，某日提議家車載送F女去搭高鐵，卻利用F女對台北市地形不熟，伺機將其載往某人煙稀少停車場內，徒手撫摸F女下體私密處，又強拉F女到汽車後座，強制性交得逞。

全案去年5月間因眾多被害人勇於打破沉默、公開受害經過，原本選擇隱忍的A女等人也陸續揭發NONO惡行，檢警也搜索並扣回數支手機等證物。

士檢偵結認定NONO共涉嫌3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂等罪，他利用藝人知名度或工作機會結識被害人，為逞私慾涉犯猥褻、強制性交等罪，品行低劣，對眾多被害人身心造成莫大危害，犯行曝光後矢口否認不法，犯後態度迴避，未見絲毫悔意，依法起訴並建請法院從重量刑，以懲惡行。