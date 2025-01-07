快訊

製作人揭大愛台內「外行高層亂搞」 有人私下收受：拍一檔就買一棟房子

北捷警小隊長性侵女兒348次遭起訴 同事坦言案件發生「不意外」

三重民宅倒塌全面拆除 受災戶「損失近千萬」痛哭：東西全沒救了

聽新聞
0:00 / 0:00

捷警小隊長遭女兒控性侵 檢依權勢性交等348罪起訴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市警局捷運警察隊某前小隊長去年遭就讀大學的女兒指控性侵，檢警獲報介入調查，先將該員停職處分，訊後10萬元交保；士林地檢署近日偵結，依對未成年者性交、權勢性交等348個罪嫌起訴該員，其餘性侵部分不起訴處分。

全案源於去年4月間，在台北市警局捷運警察隊擔任小隊長的男子突遭女兒報案控訴，酒後毛手毛腳並試圖性侵，女兒隱忍至就讀大學後才在好友陪同下鼓起勇氣到婦幼警察隊報案提告。

事件曝光，該名小隊長一度遞報告想提前退休，又將報告收回，警方強調案情未明前不會讓他辦理退休。曾和他共事過的員警說，其工作表現尚可，但人緣不佳，常常「弄別人」、找同事麻煩，酒後行徑確實「不穩」，坦言案件發生「不意外」。

據悉，警方後續對該男停職處分，士林地檢署去年5月複訊後依妨害性自主罪令其10萬元交保。

案經檢警調查，士林地檢署近日偵結，認定該男在2010至2017年間涉嫌對未滿14歲者性交、對14歲以上未滿16歲者性交、權勢性交等348個罪，其中構成成年人故意對兒童及少年犯罪者，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

北市 妨害性自主 性侵 未成年 警察

延伸閱讀

替代役男性侵國小女童判9年 出獄又硬上女網友21次被判8年

男趁母喝醉性侵5次…事後向父自首還勸「不要生氣」 下場出爐

人渣！淫狼假扮提供食宿 誘女街友入公廁禁錮並多次性侵

醫師頻傳性侵、猥褻事件 民團呼籲：這是不能容忍的事

相關新聞

「園長之子」毛畯珅坦承摸過所有女童 高院加重改判28年8月刑

台北市私立培諾米達信義幼兒園「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名女童，檢方認定他對6名女童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥...

強制性交、猥褻遭訴 NONO現身士院開庭交互詰問

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等罪，士檢偵結起訴，士院今開庭，全案進入交互詰問階段，NONO及事件吹哨者、...

台中男扮律師、徵信社人員騙色女網友 一證詞讓法官判無罪

台中市劉姓男子在前年間在交友軟體，認識一名彰化縣女網友，以假扮律師、徵信社人員方式，佯可幫女網友處理與前男友猥褻案，陸續...

捷警小隊長遭女兒控性侵 檢依權勢性交等348罪起訴

台北市警局捷運警察隊某前小隊長去年遭就讀大學的女兒指控性侵，檢警獲報介入調查，先將該員停職處分，訊後10萬元交保；士林地...

尾隨國中女學生勒脖觸法 家長見他仍在校外遊蕩…心驚謀對策

基隆市1名國中女學生補習結束，穿越小學校園回家途中，在接近後門處遭陌生男子「勾脖子」，意圖不軌，及時逃脫。國中家長會指涉...

時間出爐！朱學恒強制猥褻鍾沛君判11月確定 大年初七發監執行

名嘴朱學恒酒後強吻台北市議員鍾沛君，依強制猥褻罪判處有期徒刑11月確定。台北地檢署日前收到確定判決有關卷宗，訂出執行時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。